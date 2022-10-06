Türk tasarımları HOST İstanbul'da görücüye çıkacak

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracat fuarı Uluslararası HOST Istanbul, 9-12 Mart 2023 tarihlerinde 16. kez kapılarını açacak.İSTANBUL (İGFA) - MENA bölgesinin bahar sezonundaki en önemli ev ve mutfak eşyaları sektör buluşması olan HOST Istanbul için geri sayım başladı.

Tüyap Beylikdüzü’nde 40 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek buluşmada, tamamı yerli üretici 300 firma, cam, porselen ve seramikten elektrikli ev aletlerine, metal mutfak eşyalarından plastik ev gereçleri/bahçe aksesuarlarına, dekoratif ürünlerden mutfak eşyalarına kadar yaşam alanlarına şıklık, estetik ve işlevsellik katan yüzlerce yeni tasarımını bir arada sunacak.

YURT DIŞINDAN 2 BİN SATIN ALMACI FUARA GELİYOR!

HOST Istanbul 2023’ün özellikle ihracat tarafında Türkiye’nin yerli markalarına yeni ticaret fırsatları yaratacağını söyleyen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Uyguladığımız Hosted Buyer programı sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki büyük satın almacıları İstanbul’a getiriyoruz. HOST Istanbul 2023’te yurt dışından 2 bin civarında satın almacı ağırlayacağız. Bu kişiler, fuardaki katılımcılarımızla doğrudan bir araya gelerek, yeni işbirlikleri ve ticaret görüşmeleri yapacak. Böylece HOST Istanbul, yine milyonlarca dolarlık ihracata zemin hazırlayacak” dedi.