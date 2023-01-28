TOFAŞ yeniden halkla buluşuyor

Tofaş’ın, 2017 yılında başladığı ve 2020 yılında pandemi nedeniyle mecburi ara verdiği halka açık Fabrika Gezileri yeniden başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Pandemi önesinde ziyarete açık olduğu yaklaşık üç yıl süresince, 4 bin kişinin ziyaret ettiği Tofaş Fabrikası, 2023 yılında kapılarını ziyaretçilere, salı günleri, 2’şer seans olacak şekilde açıyor.

Otomobil üretim sürecine tanıklık etmek isteyen, sanayiye veya otomotive ilgili olup bir otomobil fabrikası görmek isteyenler, Tofaş’ın resmi web sitesi üzerinden rezervasyon yaptırarak gezi sürecine dahil olabiliyor ve baştan sona üretiminin tüm evrelerini izleme imkanına sahip oluyor.