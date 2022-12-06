Son Dakika

Sera gazı salımında hedef yüzde 21

EKONOMİ 06.12.2022, 08:22
Sera gazı salımında hedef yüzde 21

İklim değişikliği ile mücadelede tarihi bir başarıya daha imza attıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, Denizli Sera Gazı Envanteri Raporu’nun açıklandığını belirterek, küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri olan sera gazı salımında yüzde 8 dolayında azalma yaşadıklarını müjdeledi.DENİZLİ (İGFA) - Geleceğe daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çevre yatırımlarına büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadelede tarihi bir başarıya daha imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu başarısı Denizli Sera Gazı Envanteri Raporu 2020’de gözler önüne serildi. Yerel Sera Gazı Salımları için Küresel Protokolüne (GPC, 2014) uygun olarak hazırlanan Denizli Sera Gazı Envanteri Raporu 2020 ile Denizli’ye ait sabit enerji, ulaşım, atık, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı (EİÜK) ve tarım, ormancılık ve arazi kullanımına (TODAK) ait sektörlerin sera gazı emisyonları Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC) tarafından hesaplandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki tüm salım kaynaklarını kapsayan rapora göre, Denizli’nin toplam sera gazı emisyonları 6,9 milyon ton CO2e olarak tespit edildi. Toplam salımların yüzde 42’sinin sabit kaynaklar, yüzde 31’inin ulaşım, yüzde 11’inin endüstriyel prosesler ve ürün kullanımı, yüzde 14’ünün TODAK ve yüzde 2’sinin ise atık yönetimi kaynaklı olduğu belirlendi.

Hedef artıştan yüzde 21 azaltım

Denizli’de, küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri olan sera gazı salımında yaşanan önemli azalış Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi sitesi www.denizli.bel.tr’de yayımlanan Denizli Sera Gazı Envanteri Raporu’nda da gözler önüne serildi. Son olarak yayımlanan 2016 yılındaki raporda salımlar 7,5 milyon ton CO2e olarak hesaplanırken, 2020 yılında bu rakam yüzde 7,9 düşerek 6,9 milyon ton CO2e oldu. Denizli Sera Gazı Envanteri Raporu 2020, Denizli Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliği ile mücadelede ortaya koyduğu projelerin başarısını bir kez daha kanıtladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2030 yılı itibariyle Denizli'deki sera gazı salımında artıştan yüzde 21 azaltım hedefliyor.

“Denizli’mizin sera gazı salımı düşüyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Sera Gazı Envanteri Raporu 2020’nin yayımlandığını belirterek, küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri olan sera gazı salımında yüzde 8 dolayında azalma yaşadıklarını müjdeledi. Bu sonuçla Denizli Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliği ile mücadelede tarihi bir başarı yakaladığını vurgulayan Başkan Zolan, “İklim değişikliği ile mücadelede ortaya koyduğumuz projeler çok şükür meyvelerini vermeye başladı. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız, akıllı şehir uygulamalarımız, arıtma tesislerimiz ve diğer tüm projelerimizle daha sağlıklı bir gelecek için hayret göstermeye devam ediyoruz. Denizli’mizin sera gazı salımı düşüyor. Bu geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir, daha temiz, daha sağlıklı bir şehir bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Emek veren katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 2030 yılında öngördüğümüz artıştan yüzde 21 azaltım hedefimizi tutturacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’in iklim değişikliği ile mücadelesi devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele alanındaki çabaları ve girişimlerini ilk olarak 2019 yılında hazırlanan “Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı” ile somutlaştırdı. Azaltım ve uyum eylemlerinin yer aldığı planı hazırlayan Türkiye’deki 3. Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve örnek belediyeler arasına adını yazdıran Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını uluslararası ölçeğe de taşıdı. İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesini (GCoM) imzalayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, küresel raporlama platformu Karbon Şeffaflık Projesi’ne (CDP) düzenli raporlama yaparak, bu alanda öncü bir sürdürülebilir kent olma hedefini devam ettiriyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4