Pazaryeri'ne 4 milyon TL'lik Hayvansal Ürünler İşleme Merkezi

Bilecik'te Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı "BEBKA" ya 4 milyon liralık yeni bir proje ile başvuruda bulunduklarını açıkladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hayata geçirilecek BEBKA projesinin daha çok Yöresel Süt Ürünleri Üretimi ve Pazarlanmasına yönelik olacağını belirten Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, bunun yanında projenin isminin "Hayvansal Ürünler İşleme Merkezi" olarak daha geniş kapsamda tutulduğunu, bu sayede Pazaryeri ilçesinde et ürünlerine yönelik üretim ve pazarlamalarının da faaliyetleri arasında olacağını belirtti.

Karakaş, Pazaryeri ilçesine kurulacak "Hayvansal Ürünler İşleme Merkezi" tesisinin maliyeti 4 milyon lira olacağını kaydetti.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin son yıllarda "Çiğ Süt Alımı" ve "Silaj Paketleme" gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait Kalkınma Ajansından tam not alan projeleri başarıyla gerçekleştirdiği bilinirken, aynı zamanda Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi adayı olan olan Erkan Karakaş, "Biz Kooperatifimize Süt üretip veren tüm hayvancı ve çiftçilerimizle bir aileyiz. Bu başarı ne sadece benim, ne de herhangi birinindir. Kooperatifimizin bugün iyi yerlerde oluşu tüm ortaklarımızla birlikte hepimizin başarısıdır." diye konuştu.