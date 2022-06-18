Türkiye’de sektöründe ilklere imza atan Nettel Group, dünya markası olma yolunda olan yerel markaları Nettech ve Helt’e bir yenisini daha ekliyor.

BURSA (İGFA) - 1997 yılında Mehmet Refik Selik tarafından temelleri atılan Nettel Group, çeyrek asırlık yolculuğunda gelişen teknolojiyle birlikte yürüyen yenilikçi fikirlerle, yerelde başlattığı yolculuğunu Avrupa’ya taşıyan başarılı gruplardan biridir.

Avrupa’daki başarısını, globale taşıma amacıyla adım adım ilerleyen Nettel Group, İletişim, Teknoloji, Elektronik, İnşaat gibi farklı alanlardaki tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum ve sürekli gelişim yaklaşımını uygulamaktadır.

Çeyrek asırdır gücüne güç katan Nettel Group, tedarikçileri, yatırımcıları ve tüm paydaşları için de değer yaratmaktadır. Gelişen bayi ağı ve perakende satış alanında Franchise sistemi Nettech Store+Service mağazaları konsepti ile yatırımcılarıyla buluşuyor.

E-Dönüşüme ilk geçen şirketlerden biri olarak, E-ticaret (b2b, b2c online www.nettechstore.com), platformu ile perakende ve toptan müşterileri, bir tıkla istediği ürüne ulaşabiliyor. Tüm Türkiye ‘de yer alan sanal pazarlar üzerinde müşterilerine hizmet sağlıyor.

Mobil aksesuar ve yedek parça alanında Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip şirketler topluluğu olan Nettel Group, çeyrek asırlık tecrübesi ve geniş bayi ağıyla Türkiye başta olmak üzere; Almanya, Avrupa Ülkeleri, Çin üzerinden faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bugün geldiği noktada, ürettiği, inovatif ve kreatif şıklığı ile dikkat çeken ürünler; 8 ülkede 180 farklı noktaya ulaşıyor.

Nettel Group, 23 yıllık tecrübeyle birleşen üretim gücü ile ürettiği Helt, Nettech ve Teknonet markalı ürünlerin, kalite standartlarının üzerinde olmasını hedefleyerek; üretimden tüketiciye tüm üretim aşamalarını ayrı ayrı takip etmekte, mobil aksesuar ve yedek parça alanında ürün çeşitliliğinin yanında AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleriyle de birçok ürün geliştirmektedir. Avrupa standartlarındaki kaliteli ürünleri, uygun fiyat politikası ile birleştirerek müşterilerine sunmakta. Çok yakında ise teknoloji kiralama üzerine yepyeni bir markanın müjdesini de veriyorlar.