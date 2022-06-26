Mobilya sektöründe Sakarya güçleniyor

SAMİKOP Olağan Genel Kurulu’na katılan Başkan Ekrem Yüce, “Bugün, mobilya denildiğinde ülkemizde 4-5 şehrin arasında anılıyoruz. Sektörde Sakarya’nın adı her geçen gün güçleniyor, gelişiyor. Bu gelişimi hep birlikte sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Nijerya’nın mobilya sektörü için önemli bir fırsat olduğunu da vurgulayan Yüce, gerekli iş birliği ortamının tesis edilmesi için hazır olduklarını dile getirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Mobilya İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’na katıldı. AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ve SAMİKOP Başkanı Lütfi Sunman’ın yer aldığı genel kurula kooperatif üyeleri olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Yüce, Sakarya’nın mobilya alanındaki önemine vurgu yaparak, “Hepinizin bildiği gibi şehrimiz mobilya imalatı konusunda ülkemizin önemli üreticileri arasında yer alıyor. Bugün, mobilya denildiğinde ülkemizde 4-5 şehrin arasında anılıyorsak, bu sizlerin emekleri sayesindedir. Her birinize şahsım ve şehrimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yüce birçok alanda sayısız proje ürettiklerini ifade ederek, “Güzel bir atasözü vardır; Akan su, yosun tutmaz derler. Bizler de şehrimizin en güzel noktalarda olabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Su durmadan duraksamadan şehrimiz için mücadele veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bugüne kadar şehrimizin her köşesine dokunmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız 3 milyarlık yatırımlara ek olarak şehrimize fayda sağlayacak projeler üretiyoruz. Tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya, spordan sanata, her alanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak var olmaya devam ediyoruz. Bizler şehrimiz ve hemşerilerimiz için emek veriyoruz. Bu vesile gerçekleşen genel kurulun tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum” diye konuştu.

Konuşmasında Nijerya’ya gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Başkan Yüce, “Yakın zamanda bir Nijerya ziyaretimiz oldu. Orada çeşitli temaslarda bulunduk. Birçok sektörde iş fırsatlarıyla karşılaştık. Bunlardan en önemlisi de mobilya sektörüydü. Nijerya mobilya alanında gerçekten çok büyük bir fırsat, ben buradan mobilya sektörümüzde faaliyet gösteren kardeşlerime sesleniyorum. Mutlaka o bölgeye gidilip, oradaki fırsatların değerlendirilmesi gerekiyor. Bizler de bu noktada üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirerek, iş insanlarımızı buluşturmaya hazırız” dedi.