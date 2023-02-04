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Mesut Şehitoğlu iş dünyasına moral aşıladı

EKONOMİ 04.02.2023, 11:00
Mesut Şehitoğlu iş dünyasına moral aşıladı

Nilüfer Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu, TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ile bir araya geldiği görüşmesinde, “Yeni yatırım alanlarının oluşturulması, yasal düzenlemeler ve teşvikler ile sürdürülebilir bir ekonomik büyüme anlayışı benimsemeliyiz. İktidarımız döneminde bunu başaracağız. İş dünyasının yeni teşviklere ihtiyacı var” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel ile Bursa’da bir araya geldi. Görüşmede, iş dünyasının geçmişten bugüne sorunları ve güncel talepleri konuşuldu.

ŞEHİTOĞLU, “TEŞVİKLER İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKONOMİK BÜYÜME ANLAYIŞI BENİMSEMELİYİZ”

Toplum yararına birçok projeye öncülük eden, meclis önergeleri ve çeşitli çalışmalarla Bursa’nın geleceği için büyük çaba gösteren Nilüfer Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “İş dünyasına, şehrimize katkı sağlayacak projeler üretip geliştirmeliyiz. Bu anlamda toplumun farklı kesimlerinden önemli kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirerek, sorunların yerinde tespiti için özel bir çaba gösteriyorum.  Diğer yandan Bursa’nın ülke ekonomisine katkısı çok açık ortada olmakla birlikte üreticilerimiz gerçekten zorlu bir mücadele veriyor. Özellikle son zamanlarda firmalarımızın finansmana erişiminde engeller olduğunu görüyoruz. Yeni yatırım alanlarının açılması, işsizlik rakamlarının gerilemesi ve üretimin artırılması için finansmana erişimde kolaylıklar sağlanmalıdır. Her geçen gün zorlaşan hayat şartlarıyla birlikte şehir merkezlerinde yaşamak artık maalesef ayrıcalık haline geldi. Bu kapsamda Bursa özelinde ve ülkemiz genelinde özellikle yeni açılacak veya yapılmasını planlanan Organize Sanayi Bölgelerinin ve sanayi kuruluşlarının planlamaları göçün önüne geçilecek şekilde yapılmalıdır. Hükümetin dış politikada attığı birçok yanlış adımın, alınan yanlış kararların ve günü kurtarmak adına uygulanan para politikalarının bedelini maalesef sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve nihayetinde vatandaşlarımız ödemektedir. Bu anlamda vizyon sahibi politikacıların önemi bir kez daha anlaşılmaktadır.  Yeni yatırım alanlarının oluşturulması, yasal düzenlemeler ve teşvikler ile sürdürülebilir bir ekonomik büyüme anlayışı benimsemeliyiz. İktidarımız döneminde bunu başaracağız.” ifadelerini kullandı. Şehitoğlu açıklamalarının ardından tecrübelerini ve görüşlerini paylaşan Başkan Çevikel’e ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.

ÇEVİKEL, “ÖNEMLİ PROJELERİMİZE YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ”

DOSABSİAD ve TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ise açıklamasında, “Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olan TÜGİAD, ulusal ve uluslararası platformda genç iş dünyasının sesi olmayı sürdürüyor. 50 milyar dolar ticaret hacmiyle önemli bir sorumluluğu üstleniyor. İş dünyasının sorunlarını ve taleplerini her fırsatta gündeme getiriyoruz. 2023 yılında daha fazla yatırım ve istihdam hedefine odaklanılması için iş dünyasının önünün reformlarla açılması gerekiyor. Diğer yandan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdamına güç katan çok sayıda merkezi bugün DOSAB’da yer alıyor. En önemli projelerimizi burada hayata geçirdik ve bunlara yenilerini ekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Başkan Çevikel ziyaretlerinden dolayı Şehitoğlu’na teşekkürlerini sundu. 

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