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Mersinlilere sosyal konut müjdesi

EKONOMİ 22.11.2022, 08:42
Mersinlilere sosyal konut müjdesi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı 2. Birleşim Toplantısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis’te birimlerden gelen 42, komisyonlara havale edilen 4 olmak üzere 46 madde görüşüldü.MERSİN (İGFA) - Başkan Seçer Meclis Toplantısı’na, geçtiğimiz hafta İstanbul İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen terör saldırısı ile Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifa dileyerek başladı.

Maddelere geçilmeden önce Başkan Seçer, gündem dışı konular hakkında Meclis Üyeleri’ne söz hakkı vererek, Meclis Üyeleri’nden gelen taleplere ve bazı konularla ilgili değerlendirmelere yanıt verdi.

Bakanlık kararı gereği Zafer Çarşısı esnafına tebligatları göndermeye başladıklarını söyleyen Başkan Seçer, “Buradan Zafer Çarşısı esnafına sesleniyorum. Sizler, rızkını oradan çıkaran esnaflarsınız. Bir kamu yöneticisi olarak sizleri alelacele sokağa atma gibi düşüncemiz olamaz. İşbirliği içerisinde ben size yardımcı olma sözü verdim” dedi.

Zafer Çarşısı esnafına yeni yer yapma zorunluluğu olmadığı halde, bir kamu yöneticisi olarak makul, mantıklı ve vicdanlı davranmak gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, “Şu anda en uygun yer Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nin, katlı otoparkın yanındaki alan. Bunun tahsisi konusunda Milli Emlak’a yazımızı yazdık. Netice bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tevfik Sırrı Gür Katlı Otoparkı’nın son durumu ile ilgili de bilgilendirme yapan Başkan Seçer,  “Burayı da hizmete açmak için Milli Emlak, Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün imzasını bekliyoruz. Evrak imzalanır imzalanmaz gerekli çalışmalar yapılıp, Tevfik Sırrı Gür Katlı Otoparkı’nı hizmete açacağız” diye konuştu.

Madde bağımlılığıyla mücadelenin hassas bir konu olduğunu belirten Başkan Seçer, “Biz önleyici safhada, ilgili tüm birimlerimizle çalışıyoruz. Öneri projeniz varsa, örnek projeniz varsa seve seve de kabul ederiz, ama bize ait olmayan bazı görev alanlarında da durumdan vazife çıkaramayız” dedi.

Sosyal konut projeleri ile ilgili olarak da bir değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, “Sözümdür; Allah nasip eder, sağlığımızda bir sorun olmaz aday olur, halkın karşısına çıktığımızda, seçim manifestomuzda yer alacak majör projelerin başında, sosyal konut hamlesi olacak” ifadelerini kullandı.

Gündem dışı konular arasında yer alan Zafer Çarşısı’nın yıkılıp yerine kent meydanı yapılması ile ilgili proje hakkında Meclis Üyeleri’ne bilgi veren Başkan Seçer, “Zafer Çarşısı’nı boşaltacağız. Kırmızı Lacivert binasını da yıkacağız ve oraya bir kent meydanı yapacağız. İstiklal Caddesi düzenlemeleri zaten devam ediyor. Ben ne dediysem onu yerine getiriyorum” dedi.  

Başkan Seçer: “Zafer Çarşısı esnafına en uygun yer Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanı”

Yıkılacak Zafer Çarşısı’ndaki esnafın, Büyükşehir Belediyesi’nin kiracısı olduğunu ve esnafa yeni bir yer yapmak istediklerini kaydeden Başkan Seçer, Bakanlık kararı gereği esnafa tebligatları göndermeye başladıklarını söyledi. Başkan Seçer, “Orayı taşımak zorundayım, ardından da o yıkım kararı gereğince yıkımı yapmak zorundayım. Buradan Zafer Çarşısı esnafına sesleniyorum. Sizler, rızkını oradan çıkaran esnaflarsınız. Bir kamu yöneticisi olarak sizleri alelacele sokağa atma gibi düşüncemiz olamaz. Ancak işbirliği içerisinde ben size yardımcı olma sözü verdim” dedi. Zafer Çarşısı esnafına yeni yer yapma zorunluluğu olmadığı halde, bir kamu yöneticisi olarak makul, mantıklı ve vicdanlı davranmak gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, “Size şehir merkezinde, alışverişin yoğun olduğu bir yer yapmam lazım, ama yer sorunu yaşıyorum. Şu anda en uygun yer Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nin, katlı otoparkın yanındaki alan. Bunun tahsisi konusunda Milli Emlak’a yazımızı yazdık. Netice bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tevfik Sırrı Gür Katlı Otoparkı hizmete açılıyor”

Tevfik Sırrı Gür Katlı Otoparkı’nın son durumu ile ilgili de bilgilendirme yapan Başkan Seçer,  “Burayı da hizmete açmak için Milli Emlak, Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün imzasını bekliyoruz. Vali’nin görüşüne sunulmuş. Bu hafta içerisinde evrağın imzalanacağı bilgisini verdiler. Evrak imzalanır imzalanmaz gerekli çalışmalar yapılıp, Tevfik Sırrı Gür Katlı Otoparkı’nı hizmete açacağız” dedi.

“Madde bağımlılığıyla mücadelede, üzerimize düşeni tüm birimlerimizle yapıyoruz”

Bir Meclis üyesinin madde bağımlılığı ile mücadele eden çocukların tedaviden sonra topluma kazandırılması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin bir projesi olup olmayacağı ile ilgili sorusu üzerine Başkan Seçer, “Madde bağımlılığıyla mücadele bir ihtisas konusu. Bunlar belirli yasal prosedür çerçevesinde olan işler. Her kamu kurumu istediği gibi bir icraat yapamaz. Bu mücadele içerisinde üç safha var. Bir önleyici safha, bir tedavi edici, bir de sosyalleştirici safha. Biz önleyici safhada, ilgili tüm birimlerimizle çalışıyoruz. Öneri projeniz varsa, örnek projeniz varsa seve seve de kabul ederiz, ama bize ait olmayan bazı görev alanlarında da durumdan vazife çıkaramayız” ifadelerine yer verdi.

“Bir sonraki dönemde majör projelerin başında sosyal konut hamlesi olacak”

Sosyal konut projeleri ile ilgili olarak da bir değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, göreve başlamadan önce, 5 yıllık süreç içerisinde toplu konut işine veya sosyal konut projelerine giremeyeceğini söylediğini belirterek, “Geriden gelen 550 milyon dolarlık bir borç devraldım ve bu borcu şu anda 150 milyon dolar seviyelerine düşürdük. Yaklaşık 400 milyon dolarlık borç öderken, aynı zamanda Anamur’dan Tarsus’a her alanda kaliteli hizmet yapmak kolay iş değil. Ama sözümdür; Allah nasip eder, sağlığımızda bir sorun olmaz aday olur, halkın karşısına çıktığımızda, seçim manifestomuzda yer alacak majör projelerin başında sosyal konut hamlesi olacak” dedi.

Gündem dışı konuların ardından komisyonlara havale edilen 42, birimlerden gelen 4 madde olmak üzere toplam 46 madde oylandı.

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