Kocaeli'nde dantel dantel kaynak işliyor

2 çocuk annesi Vildan Demir, çalıştığı okulda ve evde tamirat yapmak için kolları sıvadı KO-MEK’te erkek kursiyerlerle beraber kaynakçılık öğrendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezinde açılan kaynakçılık kursuna katılan 2 çocuk annesi Vildan Demir, “Ev işlerinin yanı sıra tamirat işleri ile uğraşmayı çok seviyorum. Kaynak yapmayı öğrenerek hem çalıştığım okulda hem de evde tamirat gerektiren eksikleri kendim yapmak istiyorum” dedi.

İzmit’te ikamet eden 2 çocuk annesi Vildan Demir, küçük yaşta babasından gördüğü kaynakçılığa merak sararak öğrenmek için kurs arayışına girdi. KO-MEK kurslarının ücretsiz ve donanımlı olduğunu öğrenen Demir, hemen kayıt yaptırarak kursun açılmasını dört gözle bekledi. SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezinde açılan Örtülü Elektrot Ve Ark Kaynağı kursunda eğitimlere başlayan Vildan Demir hemcinslerinin aksine genellikle erkek kursiyerlerin tercih ettiği kaynakçılık eğitimi almaya başladı.