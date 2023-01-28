Son Dakika

KMO'dan İstanbul Mobilya Fuarı çıkarması

EKONOMİ 28.01.2023, 14:00
KMO'dan İstanbul Mobilya Fuarı çıkarması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kuruluyla İstanbul Mobilya Fuarı’nda stant açan Kayserili firmaları ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Hüseyin Mercan, Mustafa Okutan, Ahmet Emre Sönmez ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Tural, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği, Tüyap Fuarcılık ve Mos Fuarcılık iş birliği düzenlenen, İstanbul Mobilya Fuarı’nda stant açan Kayserili firmaları tek tek ziyaret ederek, firma sahiplerinden bilgiler aldı.

80 ülkeden katılımcı ile ziyaretçilerine kapılarını açan fuarın, sektöre canlılık katacağına inandıklarını belirten Başkan Gülsoy; “Kayseri ekonomisine yön veren önemli sektörlerin başında mobilya sektörümüz geliyor. Birbirinden güzel en yeni ve göz alıcı tasarımlarını Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı’nda sergileyen üye firmalarımızla tek tek görüşerek başarılarını tebrik ettik. Mobilyanın başkenti Kayseri’mizi en iyi şekilde temsil eden, kaliteli ürünlerini sergileyen tüm üye firmalarımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.

Kayseri’den 184 firmanın fuara katıldığını söyleyen Gülsoy; “KTO yönetimi olarak, fuarda stant açan Kayserili firmalarımıza ziyarette bulunduk. Şehrimizin güçlü markaları fuara damga vurmuş durumda. Sergilenen kaliteli ürünlerin, tasarımların yerli ve yabancı alıcılar tarafından rağbet görmesi bizleri de son derece memnun etti. Ziyarette bulunarak fuar hakkında bilgi aldığımız katılımcı firmalarımız da; yabancı ziyaretçi potansiyelinin iyi olduğunu, yoğun siparişler aldıklarını ve iş bağlantıları kurduklarını dile getirdiler. Mobilya üretimi ve yan sanayi konusunda şehrimiz, Türkiye’de birinci sıradadır. Ülkemizde en büyük mobilya üreticisi 20 firmadan 11’i şehrimizde bulunuyor. Firma sayımız, istihdam edilen çalışanlarımızla mobilya, ihracat yaptığımız sektörlerin başında yer almaktadır. Bu sebeple üretim, istihdam ve ihracatımıza katkı sağlayan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum.  Rabbim firmalarımızın emeklerini zayi etmesin, kazançlarını bereketli kılsın. ”  ifadelerini kullandı.

KTO Yönetiminin stantlarına olan ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren firma sahipleri ise, şehir ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu tür organizasyonların arttırılarak sürekli hale gelmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak bizzat ziyarette bulunarak desteklerini esirgemeyen KTO Yönetimine teşekkürlerini iletti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 19 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 20 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 21 31
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 21 22
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 18 21
13. Valencia 17 20
14. Espanyol 19 20
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6