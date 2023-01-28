KMO'dan İstanbul Mobilya Fuarı çıkarması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kuruluyla İstanbul Mobilya Fuarı’nda stant açan Kayserili firmaları ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Hüseyin Mercan, Mustafa Okutan, Ahmet Emre Sönmez ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Tural, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği, Tüyap Fuarcılık ve Mos Fuarcılık iş birliği düzenlenen, İstanbul Mobilya Fuarı’nda stant açan Kayserili firmaları tek tek ziyaret ederek, firma sahiplerinden bilgiler aldı.

80 ülkeden katılımcı ile ziyaretçilerine kapılarını açan fuarın, sektöre canlılık katacağına inandıklarını belirten Başkan Gülsoy; “Kayseri ekonomisine yön veren önemli sektörlerin başında mobilya sektörümüz geliyor. Birbirinden güzel en yeni ve göz alıcı tasarımlarını Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı’nda sergileyen üye firmalarımızla tek tek görüşerek başarılarını tebrik ettik. Mobilyanın başkenti Kayseri’mizi en iyi şekilde temsil eden, kaliteli ürünlerini sergileyen tüm üye firmalarımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.

Kayseri’den 184 firmanın fuara katıldığını söyleyen Gülsoy; “KTO yönetimi olarak, fuarda stant açan Kayserili firmalarımıza ziyarette bulunduk. Şehrimizin güçlü markaları fuara damga vurmuş durumda. Sergilenen kaliteli ürünlerin, tasarımların yerli ve yabancı alıcılar tarafından rağbet görmesi bizleri de son derece memnun etti. Ziyarette bulunarak fuar hakkında bilgi aldığımız katılımcı firmalarımız da; yabancı ziyaretçi potansiyelinin iyi olduğunu, yoğun siparişler aldıklarını ve iş bağlantıları kurduklarını dile getirdiler. Mobilya üretimi ve yan sanayi konusunda şehrimiz, Türkiye’de birinci sıradadır. Ülkemizde en büyük mobilya üreticisi 20 firmadan 11’i şehrimizde bulunuyor. Firma sayımız, istihdam edilen çalışanlarımızla mobilya, ihracat yaptığımız sektörlerin başında yer almaktadır. Bu sebeple üretim, istihdam ve ihracatımıza katkı sağlayan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Rabbim firmalarımızın emeklerini zayi etmesin, kazançlarını bereketli kılsın. ” ifadelerini kullandı.

KTO Yönetiminin stantlarına olan ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren firma sahipleri ise, şehir ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu tür organizasyonların arttırılarak sürekli hale gelmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak bizzat ziyarette bulunarak desteklerini esirgemeyen KTO Yönetimine teşekkürlerini iletti.