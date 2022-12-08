Kavcıoğlu: Enflasyonda önemli gerileme bekliyoruz

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonu yükselten tüm sebeplerin geride kaldığını öne sürerek, Aralık ve Ocak aylarında baz etkisiyle önemli bir gerileme beklediklerini ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomideki son gelişmeleri "Türkiye 2023 Zirvesi Para Sohbetleri"nde değerlendirdi.

Enflasyonu yükselten sebeplerin geride kaldığını ifade eden Başkan Kavcıoğlu, Aralık ve Ocak aylarında baz etkisiyle önemli bir gerileme beklediklerini söyledi.

Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınmayla beraber fiyat istikrarı sağlanacağını ifade eden Kavcıoğlu, "Asgari ücrete gelen zam enflasyon üzerinde fiyatlar üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyoruz. Asgari ücretin çok olmasına rağmen, enflasyonun düşük olduğu zamanlarda var" dedi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın temel politikasının liralaşma olduğunu vurguladı.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1600832254623846401