İzmit'te aronya fidanı desteğine başvurular başladı

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ağustos ayında hasadı yapılan süper meyve aronyanın fidanları bu yıl da çiftçilere hibe destek olarak verilecek. Yüzde 90 hibeli verilecek olan fidan desteği için başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Emirhan Mahallesi’nde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesinde üretimi süren ve süper meyve olarak adlandırılan Aronya bitkisinin fidanlarını bu yıl da yüzde 90 hibe ile çiftçilere dağıtacak.

Geçen yıl Aronya dikilecek arazilerine sulama hattı döşenmesi, malç naylonu çekilmesi ve ÇKS belgesi olması şartıyla desteklenmiş olan çiftçilere bu yılda aynı şartlarla yüzde 90 hibeli olarak fidan desteği devam edecek.

Yüzde 90 hibeli Aronya fidanı desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne 7 Ekim tarihine kadar ÇKS belgeleriyle başvurarak formlarını doldurması gerekiyor.