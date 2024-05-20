Gölcük Belediyespor sporcuları kuşak atlama sevincini paylaştı

Gölcük Belediyespor bünyesindeki Taekwondo branşında bulunan 420 sporcu, kuşak atlama sevinçlerini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile paylaştılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, adeta sporcu fabrikası gibi geleceğin yıldız sporcu adaylarını bünyesinde yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyespor bünyesinde eğitim gören 420 Taekwondo sporcusu, kuşak sınavını başarı ile tamamlayarak bir üst kemere geçiş yaptılar. 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwondo kuşak törende sporcular tarafından yapılan gösteriler, salonu dolduran ailelerinden yoğun alkış aldı.

YENİ KEMERLERİ SEVİNCİNİ DOYASIYA YAŞADILAR

Törene katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gösterilerin ardından kuşak atlayan sporculara yeni kemerlerini takdim etti. Yeni kuşaklarını alarak bir üst kemere geçiş yapan sporcular, yeni kemerlerinin mutluluğunu Başkan Sezer ile paylaştılar. Kemerlerini havaya atarak törende büyük sevinç yaşayan sporcular, Başkan Sezer ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

BAŞKAN SEZER SPORCULARIN HER ZAMAN YANINDA

Sporcuları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Belediyespor bünyesindeki 420 sporcumuzun bir üst kuşağa geçtikleri Taekwondo Kuşak Sınavını; aileleri ile birlikte izledik. Vücut gelişimi yanında, gençlerimizin özgüvenlerini de arttıran spora çocuklarını yönlendiren aileleri ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Zabit Pustu Hocamıza kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.