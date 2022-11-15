Hem belediye bütçesine hem kent ekonomisine katkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Mobilyaları Fabrikası üretimini sürdürüyor. Yerel kaynaklarla ekonomik üretim yapılarak hem belediye bütçesine hem de kent ekonomisine katkı sağlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZBETON A.Ş. çatısı altında faaliyete geçirdiği Kent Mobilyaları Fabrikası kentin dört bir köşesi için üretim yapıyor. Yerel kaynaklarla ekonomik üretim yapan fabrika, hem belediye bütçesine hem de kent ekonomisine katkı sağlıyor. Fabrika ayrıca dünyanın ilk Cittaslow Metropolü İzmir’in “Sakin Mahalle” programındaki Karşıyaka’nın Demirköprü ile Konak’ın Pazaryeri bölgelerine hizmet veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite kampüslerinde oluşturduğu yemek dağıtım noktalarına, gençlerin rahat yemek yiyebilmesi için koyduğu banklardan ise gençler memnun.

“İzmir için çalışıyoruz” İZBETON Kent Mobilyaları Fabrikası Üretim Sorumlusu Yavuz Diker “Doğa dostu ve konforlu ürünlerle İzmirlilerin refahını arttırmayı hedefliyoruz. Cittaslow, Kent Estetiği, Fen İşleri, Park ve Bahçeler gibi Büyükşehir Belediyesi’nin birçok birimiyle İzmir için ortak çalışıyoruz. Çalışmalar sırasında ve sonrasında muhtar ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldık. İZBETON olarak birçok farklı iş kolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Maliyetler düşüyor İZBETON Kent Mobilyaları Fabrikası’nda ahşap ve betondan banklar, saksılar, çöp kutuları, kamelyalar, piknik masaları, sanatsal tasarımlar ve heykeller, oyun alanları gibi birçok kent mobilyası üretiliyor. Üretilen mobilyalar İzmir’in parklarında, bahçelerinde ve yaşam alanlarında kullanılıyor.

Sürekli büyüyerek ülke ekonomisine artı değer katan mobilya sektöründe de varlığını gösteren İZBETON, yeni fabrikası sayesinde hem istihdam imkânı sağlıyor hem de modern üretimleriyle verimliliği artırıyor. Tüm bu üretim ve uygulama süreçlerinde de yerel kaynaklar kullanılıyor. Üretimlerin belediye şirketi çatısı altında yapılması da üretimde maliyetleri düşürüyor ve kalite standartlarının uygulanmasını kolaylaştırıyor.