Fırat Kalkınma Ajansı'ndan Bingöl'ün 193 projesine destek

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)'nın, 2010 yılından bu yana, Bingöl’ün sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için 193 projeye hibe ve faizsiz kredi desteği sağladığı bildirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinden oluşan Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl’de desteklenen projelerle ilgili bilgi paylaştı.

FKA Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, 2010 yılında faaliyetlerine başlayan Fırat Kalkınma Ajansının, Bingöl’ün sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere ait toplam 193 adet projeye hibe ve faizsiz kredi desteği sağladığı bildirildi.

İLÇE VE BELDELERDE TEKSTİL FABRİKALARI AÇILIYOR

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından genç işsizliğinin yüksek olduğu bölgelerde gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında Bingöl İlindeki 4 ilçe ve 2 beldede yürütülen projeler ile istihdam ve üretimi artırmak üzere tekstil atölyeleri inşa edilmiş ve bu kapsamda 6 projeye toplam 37 milyon 850 bin TL hibe desteği sağlanmıştır. Atölyeler faaliyete geçtiğinde toplamda 1400 kişinin istihdam edilmesi hedeflenmektedir.

Genç İlçesi ve Sancak Beldesindeki tekstil atölyeleri 2022 yılında tamamlanarak üretime başlamış olup diğer ilçelerdeki atölyeler de büyük oranda tamamlanmış ve 2023 yılında tamamının üretime geçmesi hedeflenmektedir. Söz konusu tekstil projeleri ilçe ve beldelerimizde üretim kültürü ve istihdam imkânları açısından büyük öneme sahip olup bazı ilçelerimiz ilk defa bu ölçekte istihdam sağlayacak üretim tesislerine sahip olacaktır.

SOGEP PROJELERİYLE SOSYO-EKONOMİK KALKINMAYA BÜYÜK DESTEK

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla uygulanmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Fırat Kalkınma Ajansı tarafından toplumun dezavantajlı kesimlerinin gündelik hayata daha aktif katılmalarını sağlayan ve sosyal içermeyi destekleyen önemli projelere SOGEP programı kapsamında destek sağlanmaktadır.

Bu program kapsamında, 2019 yılından itibaren Bingöl'de toplam 6 adet proje desteklenmiş olup bu projeler vasıtasıyla ile 2023 yılı fiyatlarıyla 30,5 milyon lira destek sağlandı.,

Projelerle Bingöl İlinin dezavantajlı ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerinde bulunan okullarda tasarım, yazılım, sanat, spor, müzik ve beceri alanlarında 29 adet atölye kurulmuş,

10 köyde Süt Toplama Merkezleri kurulmuş,

Bingöl il merkezindeki 2 Aile Destek Merkezinde Bakır İşlemeciliği ve Seramik Atölyeleri; Genç İlçesinde Epoksi Reçine ve Keçe Tablo Atölyeleri, Solhan ve Karlıova ilçelerinde tekstil-konfeksiyon atölyeleri kurulmuş,

1 Model Sera kurularak trüf mantarı, aromatik tıbbi bitkiler, fide, sebze fidesi, süs bitkileri yetiştiriciliği kursları düzenlenecek,

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 1 Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme Atölyesi, 1 İnşaat Teknolojileri Atölyesi, 1 Makine ve Tasarım Teknoloji Atölyesi, 1 İHA Atölyesi kurulacak,

Bingöl Belediyesi bünyesinde simülatörlü Ekskavatör, Beko-Leoder ve Telehandler Teleskopik Forklift Mesleki Eğitim Kurs merkezi açılacaktır.

BİNGÖL’E KABA YEM ÜRETİM VE TARIM MAKİNELERİ PARKI

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2022 yılında Güdümlü Proje desteği kapsamında hazırlanan ve yem bitkileri ekimi, hasadı ve paketlenmesi işlemlerinin verimli ve üretici lehine karlı bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak 15 milyon TL bütçeli “Bingöl Kaba Yem Üretim ve Tarım Makineleri Parkı” Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunmuştur. Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’yle ortak olarak yürüteceği proje ile kurulacak makine parkı kaba yem üretimi yapan üreticilere hizmet vererek ile büyük katkı sağlayacak. SÜTAŞ firmasının 2018 yılında başlayan ve 2021 yılında faaliyete geçen entegre hayvancılık ve süt işleme tesisi yatırımı ile İlin silajlık mısır başta olmak üzere yem bitkisi üretiminde beş yıl içerisinde beş katına çıkarak 65.000 tona ulaşmıştır. Artan bu üretim nedeniyle ihtiyaç duyulan tarım makineleri proje kapsamında alınarak çiftçinin hizmetine sunulacak.

2022 YILI PROGRAMIYLA TURİZM, İHRACAT VE TARIMIN GELİŞTİRİLMESİNE FİNANSMAN DESTEĞİ

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2022 yılında alternatif turizm olanaklarının çeşitlendirilerek Yukarı Fırat Havzası turizm destinasyonunun geliştirilmesi, imalat sanayinde rekabetçiliğin güçlendirilerek bölge ihracatının artırılması ve tarımsal üretimde ürün çeşitliliği ile verimliliğin artırılarak yüksek katma değerli üretimin sağlanması amacıyla özel sektör firmalarına yönelik olarak finansman desteği programı uygulamıştır. Bu destek programı kapsamında Bingöl İlinde 9 projeye 2023 yılı fiyatlarıyla 15,3 Milyon TL yatırım kredisi kullanımı için destek sağlanmış olup kullanılacak kredinin kar payı ve finansman giderleri ajans tarafından karşılanacaktır.

Fırat Kalkınma Ajansı, 2010 yılından beri destek alan kurum ve kuruluşların eş finansmanı dâhil İlin ekonomisine 2023 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 766 milyon lira yatırım bütçesi kazandırmış bu projelere 494 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır.”