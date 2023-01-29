Son Dakika

ESBAŞ'ta ödül mevsimi

EKONOMİ 29.01.2023, 12:40
ESBAŞ'ta ödül mevsimi

Her yıl düzenlediği organizasyonlar ile insan kaynakları uygulamalarında fark yaratmaya devam eden ESBAŞ, gerçekleştirdiği Onurlandırma ve Ödüllendirme Töreninde toplamda 240 çalışanını ödüllendirdi.İZMİR (İGFA) - ESBAŞ Teknoloji Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen törende bir konuşma yapan ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mary Tuncer, insanı odağına alarak hayata geçirdikleri stratejiler ve politikalarla çalışan memnuniyetini ve mutluluğunu en üst seviyede sağlayan bir şirket olduklarını ve bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından ödül aldıklarını belirtti.

HEDİYE DAĞITMAK İÇİN ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

Törende, 72 kişiye kıdem ödülleri ve plaketleri verilirken, kendisine ya da ESBAŞ'a artı değer katan çalışanların yanı sıra yıl içerisinde şirkette faaliyete geçirilen uygulamalarda başarılı olan 168 ESBAŞ’lıya ise çeşitli hediyeler verildi.

Törende ayrıca tüm ESBAŞ’lıların dahil edildiği bir de hediye çekilişi düzenlendi.

Yazılımı ESBAŞ Bilgi Sistem ve Teknolojileri Birimi tarafından geliştirilen dijital kura çekim programı aracılığı ile ESBAŞ’lılara çekiliş ile hediyeler dağıtıldı.

Arkadaşlarını hediyelerle buluşturacak çekilişi başlatmak isteyen ESBAŞ’lıların kırmızı butona basma yarışına sahne olan tören, şirket çalışanlarından oluşan ESBAŞ Band grubunun güzel şarkıları ile eşlik ettiği kokteylle son buldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 19 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 16
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 20 12
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 17 20
15. Espanyol 19 20
16. Cadiz 19 19
17. Getafe 19 17
18. Celta Vigo 18 17
19. Real Valladolid 18 17
20. Elche 19 6