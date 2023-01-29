ESBAŞ'ta ödül mevsimi

Her yıl düzenlediği organizasyonlar ile insan kaynakları uygulamalarında fark yaratmaya devam eden ESBAŞ, gerçekleştirdiği Onurlandırma ve Ödüllendirme Töreninde toplamda 240 çalışanını ödüllendirdi.İZMİR (İGFA) - ESBAŞ Teknoloji Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen törende bir konuşma yapan ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mary Tuncer, insanı odağına alarak hayata geçirdikleri stratejiler ve politikalarla çalışan memnuniyetini ve mutluluğunu en üst seviyede sağlayan bir şirket olduklarını ve bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından ödül aldıklarını belirtti.

HEDİYE DAĞITMAK İÇİN ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

Törende, 72 kişiye kıdem ödülleri ve plaketleri verilirken, kendisine ya da ESBAŞ'a artı değer katan çalışanların yanı sıra yıl içerisinde şirkette faaliyete geçirilen uygulamalarda başarılı olan 168 ESBAŞ’lıya ise çeşitli hediyeler verildi.

Törende ayrıca tüm ESBAŞ’lıların dahil edildiği bir de hediye çekilişi düzenlendi.

Yazılımı ESBAŞ Bilgi Sistem ve Teknolojileri Birimi tarafından geliştirilen dijital kura çekim programı aracılığı ile ESBAŞ’lılara çekiliş ile hediyeler dağıtıldı.

Arkadaşlarını hediyelerle buluşturacak çekilişi başlatmak isteyen ESBAŞ’lıların kırmızı butona basma yarışına sahne olan tören, şirket çalışanlarından oluşan ESBAŞ Band grubunun güzel şarkıları ile eşlik ettiği kokteylle son buldu.