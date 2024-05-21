Çanakkale Savaşları Mobil Müze Düzce'de

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 22-23-24 Mayıs 2024 Tarihlerinde Düzce Anıtpark Meydanında Ziyarete Açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Milli şuurumuzungeliştirilerek, Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırladığı proje kapsamında, “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” 22-23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde Düzce Anıtpark Meydanında 09.00 ve 17.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açık olacak.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla “Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze Projesi” hazırlanmıştır.

Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, kendinizi adeta Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissetmenizi, o ruhu yakalayabilmenizi, o günlere bir nebze olsun tanıklık etmenizi sağlamak amacıyla birebir canlandırılmaya çalışılmış ve çeşitli unsurlar düşünülerek tasarlanmıştır.

Bünyesinde savaş dönemine ait çeşitli materyallerin, videoların ve savaş objelerinin sergilendiği mobil müze, dış ses, ambiyans ve tasarımıyla ebediyen yaşayacak Çanakkale ruhunun, Türkiye’nin dört bir yanına taşınmasını amaçlamaktadır. Konu ile ilgili olarak Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan basın bülteni ve eklerinin yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.