İletişim'den 'milli yas' açıklaması
İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya yer alan "6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddiasının doğru olmadığını duyurdu
İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya yer alan "6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - "6 Şubat depremlerinde millî yas ilan edilmedi” iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "6 Şubat depremlerinde millî yas ilan edilmedi.” iddiası doğru olmadığına dikkati çekilen açıklamada, "11 ilimizin etkilendiği büyük deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.
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