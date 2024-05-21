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İstanbul'un 7 ilçesinde 8 parka yenileme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçedeki toplam 8 parkı baştan aşağı yeniledi Toplu açılış töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımlarıyla, Çırpıcı Kent Parkı’nda yapıldı

YAŞAM 21.05.2024, 13:54
İstanbul'un 7 ilçesinde 8 parka yenileme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçedeki toplam 8 parkı baştan aşağı yeniledi. Toplu açılış töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımlarıyla, Çırpıcı Kent Parkı’nda yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 7 ilçede, toplam 8 parkı baştan aşağı yeniledi. Kâğıthane Sadabad mesire alanı, Zeytinburnu Çırpıcı Kent Parkı gölet ve çevre düzenlemesi 3. etabı, Eyüpsultan Şehit Hüseyin Çatalkaş Parkı, Kadıköy Şehit Kadir Yıldırım Parkı, Kartal Adnan Kahveci Parkı, Silivri Değirmenköy Parkı, Beykoz Paşamandıra ve Kılıçlı parklarının düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından toplu açılış töreni düzenlendi. Zeytinburnu Çırpıcı Kent Parkı’nda düzenlenen toplu açılış töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Arısoy ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. 

“LİYAKATE DAYALI BİR SÜREÇ HER KURUMU YUKARIYA TAŞIR”

“İstanbul'da hayatı, herkes için kolaylaştırmak ve güzelleştirmek en önemli çabamız” diyen İmamoğlu, “Bu çaba, yerel yöneticileri, başardığında da çok mutlu eden bir çaba. Tabii liyakate dayalı bir süreç ve gerçekten iş ahlakını en önde tutma gayreti, her kurumu yukarıya taşır. Güzel de bir söz vardır.: İşleyen demir ışıldar misali Dolayısıyla çok çalışmak ve üretmek, milletimize hizmet sunmak, hepimizin mutlak prensibi olmalıdır. Bu anlamda, çalıştıkça enerjinizin arttığını da hissedebilirsiniz” şeklinde konuştu. 2 yıl önce “150 Günde 150 Proje” hedefiyle çıktıkları yola, “Yeni Yatırımlarla Tam Yol İleri” anlayışıyla devam ettiklerini belirten İmamoğlu, “İstanbul'un, böylesi büyük bir şehrin coğrafyasına çok büyük sorumluluğu olan bir kentin, durma diye bir şansı yok. Dolayısıyla durmak, beklemek, tahammülü olmayan bu şehirde bekleyen hizmetleri, bekleyen çözümleri hızlıca sunmak, hepimizin iş birliği içerisinde de ortaya koymak zorunda olduğu performans” ifadelerini kullandı.  

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy da konuşmasında, “Bugün bu açılışta sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Biraz önce Genel Sekreter Yardımcımızın izah ettiği, anlattığı yeni düzenlemelerin, yenilemelerin Zeytinburnu'muz için, diğer bölgeler için, İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. Ve yine biraz önceki konuşmada dile getirilen bu parkın tamamının sahile kadar, hipodroma kadar tamamlanmasını, bir an evvel ve yine bahsedilen yaya erişim köprülerinin de bir an evvel tamamlanmasını diliyorum. Bu düzenlemelerde, yenilemelerde ve ilave etapların tamamlanmasında, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese, çalışanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından; İBB Başkanı, ilçe belediye başkanları ile CHP Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Turgay Özcan ve Mahir Yüksel’in de katılımlarıyla açılış kurdelesi kesildi. Kesilen kurdele ile birlikte, 7 ilçedeki 8 park, yenilenmiş halleriyle İstanbulluların hizmetine girdi.

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