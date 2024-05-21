Trafikteki kayıtlı araç sayısı 30 milyona yaklaştı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 29 milyon 561 bin 690 olduANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 oranında arttı

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,7'sini otomobil oluştururken, yüzde 18,4'ünü motosiklet, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında 801 bin 439 adet taşıtın devri yapılırken, 64 bin 694 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin büyük bir bölümünü Renault oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde 830 bin 19 adet taşıtın trafiğe kaydının yapılırken, söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 65,3'ünün benzin yakıtlı olduğu ve fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobile sahip olduğu belirlendi.

Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 134 bin 883'ü gri renkli olduğu belirlenirken, toplamdaki 343 bin 585 adet otomobilin yüzde 24,8'i beyaz, yüzde 12,4'ü siyah, yüzde 12,0'ı mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1,1'i turuncu, yüzde 0,5'i mor, yüzde 0,4'ü sarı ve yüzde 0,4'ü diğer renk olarak kayıtlara girdi.