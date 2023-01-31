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Egeli madencilerin hedefi 1,4 milyar dolar ihracat

EKONOMİ 31.01.2023, 13:54
Egeli madencilerin hedefi 1,4 milyar dolar ihracat

Doğaltaş ihracatında Türkiye’de lider olan Egeli madenciler geçtiğimiz yılı başarılı ihracat artışıyla geride bıraktı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2023 yılında yüzde 15'lik artışla 1,4 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı.İZMİR (İGFA) - Dünyadaki 90 çeşit madenin 77 tanesinin Türkiye’de bulunduğuna değinen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, dünya metal maden rezervlerinin yüzde 0.4’ü, endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2.5’i, kömür rezervlerinin yüzde 1.0’i ve jeotermal potansiyelinin yüzde 0.8’ine sahibiz. 2020 yılında 4,3 milyar dolar, 2021 yıllında 6 milyar dolar, 2022 yılında ise 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

2022 yılında 6,5 milyar dolar ihracata ek olarak, ülke ekonomisine tüm sektörlere de hammadde sağlayan bir sektör olduğumuz için iç pazarla birlikte 50 milyar dolarlık bir değer oluşturarak ülke ekonomisine GSYİH’nın yüzde 5’i oranında katkı sağladıklarını belirten Başkan Alimoğlu, “Birliğimiz 2022 yılında yüzde 11,7’lik artışla 1,2 milyar dolarlık maden ihracatı yaptı. Bu ihracatımızın yüzde 65’i (770 milyon dolar) doğaltaş ürünlerinden gerçekleşti. Doğaltaş ihracatımızın da yüzde 78’i işlenmiş doğaltaş ürünlerinden yüzde 22’si blok doğaltaş ürünlerinden oluştu. 2023 yılında maden ihracatımızda yüzde 15’lik bir artış bekliyoruz, hedefimiz 1 milyar 400 milyon dolara ulaşmak" dedi.

2023 yılında da Şubat ayında İngiltere ve Brezilya’ya yönelik Ticaret Heyeti organizasyonlarının olacağını vurgulayan Alimoğlu, “Kazakistan, Özbekistan, Meksika, Avustralya, Güney Kore, Vietnam, Şili diğer heyet organizasyonu düzenleyeceğimiz ülkelerdir. Aynı zamanda 5-8 Haziran tarihlerinde, Çin’in en önemli doğal taş üretim ve ticaret merkezi Xiamen kentinde düzenlenecek olan 'Xiamen Stone Fair 2023' fuarının Türkiye milli katılımı Ege Maden İhracatçıları Birliğimizce organize edilecek. Maden Sektör kurulumuzun projesi, Cevherimiz Sensin burs projemizle bu yıl da aramıza yeni burs alacak öğrenciler katılacak. Katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla, doğal taş sektörü ile tasarımcılar arasında köprü görevi gördüğünü düşündüğümüz AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışmasının da 4’üncüsünü düzenleyeceğiz" diye konuştu.
 

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