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Ege'nin sürdürülebilirlik yatırımları artacak

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyelerin sürdürülebilirlik projelerine ağırlık vererek, döngüsel ekonomi şehrin başlıca gündem maddesi olması gerektiğini söyledi

EKONOMİ 24.03.2024, 14:05
Ege'nin sürdürülebilirlik yatırımları artacak

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyelerin sürdürülebilirlik projelerine ağırlık vererek, döngüsel ekonomi şehrin başlıca gündem maddesi olması gerektiğini söyledi.İZMİR (İGFA)-  CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Cemil Tugay ve ekonomi alanındaki danışman ekibi, 2023 yılında 18 milyar 259 milyon dolarlık ihracata imza atan Egeli ihracatçıları ziyaret etti.

Ziyarette şehrin eski semtlerinde yüzeyde otopark için alan yaratılamaması sebebiyle; yer altı otoparkları yapılmalı ve yaygınlaştırılmalı" vurgusu yapan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İzmirli üreticilerin ürünlerine katma değer eklemek ve yeni pazarlar oluşturmak için Tunç Başkanımız öncülüğünde kurulan İztarım’ın İzmirli markası, ihracata da başlayarak tarımsal ürün üretim ve ihracatında hızlı bir gelişme kaydetti. Bunu ilk olarak bizim milli katılım organizasyonumuzda, New York Fancy Food Fuarı sayesinde gerçekleştirmeleri bizim için ayrı bir kıymet taşıyor. Bu yüzden, İzmirli markasının küçük üreticileri destekleyip onların ürünlerini tüm dünyaya ihraç etmelerini sağlayan misyonu mutlaka sürdürülmelidir.” diye konuştu.

ALSANCAK LİMANININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Jak Eskinazi, “Atatürk Cad. ile Liman Cad. nin kesiştiği, Alsancak’tan Bornova ve Karşıyaka’ya tek çıkış yolu olan Alsancak Gar’ın olduğu meydanda trafik özellikle akşam saatlerinde büyük bir eziyete dönüşmektedir. Bu sebeple, trafiğin battı çıktılarla yer altına alınarak ivedilikle akıcılığının sağlanması gerekmektedir. Alsancak Limanının özelleştirilmesi Günümüz ihtiyaçlarına yanıt vermediği, kapasitesi yetersiz kaldığı için önceki yıllardaki rolünü Aliağa’daki limanlarına kaptıran Alsancak Limanımız ülkemizin dış ticareti için büyük önem taşımaktadır. Geçmiş yıllarda ihracatımıza yönelik girdi ithalatında Türkiye’nin en yüksek hacimli limanı olan Alsancak’ın tekrar eski gücüne kavuşması ve dış ticaretimize olan katkısını artırması için özelleştirilmesine imkan tanınmalıdır.” dedi.
 
İzmir’in Osmanlı döneminde ihracatın başladığı şehir olduğunu vurgulayan Başkan Eskinazi, “İmparatorluğun Batı ile en önemli iletişim noktası. Bu şehrin aydın kimliğinin, çok kültürlülüğünün ardında ihracat sayesinde Batı ile yakın ilişki içinde olması yatmaktadır. Şehrin tarihinde, harcında; önemli bir yapıtaşı olan ihracatın hem yeni kuşaklara hem de şehrimizi ziyaret eden yabancı alıcılara göstermek amacıyla bir ihracat müzesi açılması yerinde olacaktır. Yüzyıllar önce incirlerin, tütünlerin ihracat için işlendiği tarihi hanlarımızdan birinde Büyükşehir Belediyemizle böyle bir projenin gerçekleştirilmesi İzmir’in ihracatımızdaki önemini ortaya çıkaracaktır.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye’nin 2023 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,7’de kaldı ancak Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 203 olarak gerçekleşti. Türkiye İzmir gibi olsa sorunları çözülür. İzmir’de sürdürülebilirlik konusuna çok önem vereceğiz. İyi Tarım, Organik Tarım, Eğitim başlıca odaklanacağımız konular olacak. Dünyanın endüstri 5.0’ı konuştuğu bir dönemde CHP olarak bu değişimi doğru okuyup emek 5.0 kavramını bütün paydaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Sürdürülebilir kalkınma birinci önceliğimiz. Yüksek enflasyon açmazı, ihracatta finansmana erişim, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon vergisi mekanizması, İzmir gibi değişimin öncüsü şehirlerde karar alma organlarındaki kadın temsilinin artırılması ağırlık vereceğimiz konular olacak. Ege Bölgesinde 6,5 milyar TL Ar-Ge bütçesinin 3,5 milyarı İzmir’den gerçekleşiyor. Türkiye’de sürdürülebilirlik gereklerini yerine getirmiş tek belediye Karşıyaka Belediyesidir. Karşıyaka Belediyesi bugün Türkiye’de sürdürülebilirliği çok iyi bilen 5 isimden danışmanlık alıyor. Bu anlamda sürdürülebilirlik vizyonunu 4 sene önceden tamamlamış Cemil Tugay’ın çok değerli deneyimleri ve siz ihracatçılarımızın tecrübeleri İzmir’e çok önemli bir yol kat ettirecektir. İzmir’i turizm başkenti haline getirmek istiyoruz. İzmir dünyanın en önemli fuar şehirlerinden birisi olmalı. Bundan sonra sıkça bir araya gelmeyi ve sizin sesinizi duyurma noktasında iyi ilişkiler içinde olmayı ümit ediyoruz.” dedi.

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