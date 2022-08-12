Diyarbakır'ın yerli dondurması tescillendi

Diyarbakır'da üretilen ve içerisinde katkı madde barındırmayan şifa deposu olarak adlandırılan dağ salebi, keçi sütü, pancar şekeri ve Yunan damla sakızı ile Hacıdo dondurması tescillendi. Talepler katlanarak artıyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da insan gücüyle dövme dondurma üreten ve içerisinde şifa deposu olarak adlandırılan dağ salebi, keçi sütü, pancar şekeri ve Yunan damla sakızı barındıran Hacıdo dondurması tescillendi.

Gece vardiyalarıyla siparişlere yetiştirilmeye çalışan dondurma, vücutta bir çok sağlık sorunlarına karşı korumak için katkısız maddelerle üretilmeye devam ediyor.

Hacıbaba Pastaneleri tarafından üretilen dondurma piyasa fiyatlarının yarısına satılırken, amaçlarının şifa dağıtmak olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Türkiye'ye dağıtım konusunda kolları sıvadığını kaydetti.

Elaldı, "Hacıdo dondurmaları demek bütün faydalı ürünlerin katkısız bir araya gelmesi demektir. Keçi sütümüz, dağ salebimiz, Yunan sakızı ve pancar şekerimizle yapılıyor, içerisinde başkada bir katkı maddesi yok. Keçi sütü diğer sütlerin arasında en sağlıklı olanı, Karacadağ bölgemizden gelen keçi sütümüzle yapmış olduğumuz dondurmanın faydaları kemik erimesinden kalbe, vücuttaki toksinleri atmasına kadar faydalıdır ondan dolayı özellikle keçi sütünü tercih ediyoruz, ürünlerimiz yüzde yüz keçi sütü. Dağ salebimiz ise tıp filozofumuz İbn-i Sina'nın Kanun kitabında da yer almakta, faydalarını saymakla bitiremezsiniz, sayfa sayfa faydaları baştan tutun, tırnaklara kadar faydaları vardır" dedi.

"Soğuk algınlığında ilaçlara değil de Hacıdoya yönelin" diyen Elaldı, "Biz çok kar etme peşinde değiliz, çok satarak az kazanarak tekrardan hedefimize ulaşıyoruz. Piyasada 180 liraya kadar dondurma var bizimki piyasanın yarı fiyatına" diye konuştu.