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Çiftçilere damlama sulama desteği

EKONOMİ 03.06.2023, 08:18
Çiftçilere damlama sulama desteği

Ankara'da pilot bölge olarak seçilen sebze üretiminin Nallıhan’ın Davutoğlan Mahallesi’ndeki çiftçilere ulaştırılan damlama sulama boruları yüzde yüz hibe ile dağıtılıyor.ANKARA (İGFA) - Çevre dostu geri dönüşüm projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesi için de çalışmalarına devam ediyor.

ABB iştiraklerinden BelPlas AŞ, Kahramankazan’da kurduğu geri dönüşüm tesislerinde park ve bahçelerden toplanan atık plastikleri geri dönüşümle damlama sulama borusu hâline getiriyor. Üretilen damlama sulama boruları da Başkentli üreticilere dağıtılıyor.

 “AMACIMIZ TOPRAK VE SU KAYNAKLARINI ETKİN KULLANMAK”

Pilot bölge seçilen ve sebze üretiminin yoğun olduğu Nallıhan’ın Davutoğlan Mahallesi’nde 28 sebze üreticisine ücretsiz damlama sulama borusu desteğinde bulunuldu.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, “Bu borular belediyemizin iştiraki olan BelPlas AŞ tarafından Ankara’dan toplanan plastik atıkların değerlendirilmesiyle elde edilen borulardır. Damlama sulama borularını bir sonraki yıl tekrar kendilerinden toplayarak geri dönüşümde değerlendirip yeni baştan sulama borularını üreticilerimize dağıtacağız. Amacımız toprak ve su kaynaklarını etkin kullanmak ve sürdürülebilir kullanım sağlamak… İklim değişikliğinde su kaynaklarını etkin kullanımını sağlayacak yöntemlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Bununla beraber Ankaralı üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm tarımsal destekleri vermeye devam ediyoruz” dedi.

 YEŞİL EKONOMİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Proje kapsamında; kırsalda üretim yapan çiftçilerin uzun yıllar kullanmış olduğu geri dönüştürülebilen sulama borusu ve plastik aksamlar da çiftçilerden toplanarak BelPlas AŞ tesislerinde geri dönüşümü sağlanarak yeniden damlama sulama borusu üretimi gerçekleştirilecek.

      Proje ile yeşil ekonomiyi harekete geçirmek (geri dönüştürülebilirlik), yüzde 70 sulama suyu tasarrufu, girdi maliyetlerinin azalması, etkin gübreleme ve dekardan daha fazla ürün alınabilmesi hedefleniyor.

ÜRETİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Damlama sulama borusu desteğinden yararlanmak isteyen sebze üreticileri duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Rıza Tuncel (Davutoğlan Mahallesi Muhtarı): “Başta köy halkı adına böyle bir damlamayı düşündükleri için ve yardımları için Büyükşehire teşekkür ediyorum. Hem sudan tasarruf edeceğiz, iyi bir mahsul alacağız hem de gübresini aynı anda verebileceğiz. Çiftçide bundan memnun kalacak.”

-Mükerrem Çolak: “Senelerdir üreticilik yapıyoruz. Böyle bir destek görerek yapmaktan daha çok memnun olduk. Daha önce mazot aldım, fide aldım. Sulama borularını eskiden beri kullanıyorum eskiyen boruların yerine yeni sulama borularını koyacağım.”

-Ali Şükrü Yılmaz: “Piyasa yüksek olduğu için boru alamadık. Büyükşehirin dağıttığı damlamalardan memnun kaldık. Bundan sonra da dağıtmaya devam etmesini isteriz. Elma, üzüm ve ayva üreticiliği yapıyorum. Elektrik ve sudan tasarruf sağlamış olacağız. Gübreleme ve sulama da bu borular bize çok yardımcı olacak.”

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