Bursagaz’a 'risk yönetim' belgesi

Bursagaz, Uluslararası Standartlar Organizasyonu’nun denetimlerini başarıyla tamamlayarak ISO 31000 Risk Yönetim Sertifikası almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye’nin iştiraki Bursagaz, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) denetimlerini başarıyla tamamlayarak risk yönetimi alanındaki faaliyetleri ve uygulamalarıyla uluslararası risk yönetimi standartlarını kapsayan ISO 31000 Risk Yönetim Belgesi’ni aldı.

Bursagaz, ISO 31000 belgesiyle risk yaklaşımını kurumsal kültürünün bir parçası olarak değerlendirilirken, dünyanın en önemli standardizasyon belgelerinden olan ISO 31000 standardı ile risk yönetimi ile ilgili genel metodoloji ve kuralları belirleyip uygulamayı amaçlandı.

Bursagaz’ın ISO 31000 yanı sıra ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgeleri de bulunuyor.