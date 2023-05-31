Bursa'da 'Endüstri 4.0 Uygulamaları' anlatılacak

Bursa'a “Geleceğin Fabrikalarında Dijital Teknolojiler ve Endüstri 4.0 Uygulamaları” İletişim Yazılım tarafından düzenlenecek bir etkinlikle üretimde konunun ilgililerine aktarılacak.BURSA (İGFA) - İletişim Yazılım, yeni teknolojilerin üretim süreçlerinde nasıl uygulandığı ve fabrikaların dijital dönüşümü nasıl yönettiğini incelemek üzere, “Geleceğin Fabrikalarında Dijital Teknolojiler ve Endüstri 4.0 Uygulamaları” başlıklı etkinliğini, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü, Almira Otel de saat 12.30 la 17.30 saatleri arasında gerçekleştirecek.

Etkinlik boyunca, fabrika yönetimi sistemleri (MES) ve iş süreçleri yönetimi (BPM) gibi temel konular ele alınacak. Endüstri liderlerinin, deneyimlerini paylaşacakları oturumlarda, katılımcılara, dijital dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için stratejik yaklaşımlar, teknoloji entegrasyonu ve verimlilik artışı gibi konularda pratik bilgiler sunulacak.

Konferans katılımcıları, önde gelen şirketlerin temsilcileri ve sektördeki diğer ilgili paydaşlarla networking fırsatı bulacaklar. Ayrıca, İletişim Yazılım ın kendi tasarımı olan ve yenilikçi teknolojilerin sergileneceği bir model fabrika da fuar alanı da etkinliğin bir parçası olacak.

İletişim Yazılım adına konuyla ilgili bir açıklama yapan İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu , “Geleceğin fabrikaları dijital dönüşümün getirdiği belirsizliklerle karşı karşıya kalırken, aynı zamanda büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu konferans, sektör profesyonellerine ve karar vericilere, bu belirsizliklerle başa çıkmak ve fırsatları değerlendirmek için gerekli bilgi ve görüşleri sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, fabrikaların dijital dönüşüm yolculuğunda başarıya ulaşmaları için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini paylaşarak katılımcılara ilham vermeyi hedefliyoruz” dedi.