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Başkan Büyükkılıç'tan Dev İstihdam Fuarı'na “ücretsiz ulaşım” desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından 14-15 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek olan ‘Dev İstihdam Fuarı’na tüm Kayserilileri davet ederken, katılımcılara da ücretsiz ulaşım imkânı sunuyor

EKONOMİ 10.05.2024, 09:15
Başkan Büyükkılıç'tan Dev İstihdam Fuarı'na “ücretsiz ulaşım” desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından 14-15 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek olan ‘Dev İstihdam Fuarı’na tüm Kayserilileri davet ederken, katılımcılara da ücretsiz ulaşım imkânı sunuyor. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki kariyer ve istihdam faaliyetlerine destek olma hizmetlerini yürüten kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi ile tüm paydaşlarının da iş birliğinde düzenlenen Dev İstihdam Fuarı’na hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, fuarın katılımını ve faydasını arttırmak için sunulan imkânlar da genişletiliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Büyükkılıç’ın talimatları ile KOSB Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek Dev İstihdam Fuarı’na ücretsiz ulaşım imkânı tanınıyor.

200 FİRMANIN KATILIMI İLE İŞ VEREN VE İŞ ARAYANLAR BULUŞTURULACAK

Sanayi ve ticaret kenti Kayseri’de iş arayan ve işverenleri buluşturmak için faaliyetlerde bulunan, projeler üreten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir himayelerinde sürece katkı sağlayan büyük bir organizasyona imza atıyor.

KOSB Fuar Merkezi’nde 14-15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Dev İstihdam Fuarı’na 200 firma katılım gösterecek. Doğrudan firma temsilcileri ile bir araya gelerek iş başvurusunda bulunulabilecek fuara Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserilileri davet etti. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN DEV FUARA BÜYÜK ÜCRETSİZ OTOBÜS VE TRAMVAY DESTEĞİ

KOSB Fuar Merkezi’nde 14-15 Mayıs 2024 tarihinde saat 09.00-17.00’de gerçekleştirilecek Dev İstihdam Fuarı’na fuara giden yolculara tramvaylar ücretsiz olarak hizmet verecek. Öte yandan Talas Kaymakamlık, Melikgazi Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, Kocasinan Kaymakamlık ve İncesu Kaymakamlık noktalarından ücretsiz otobüs seferleri de düzenlenecek. Talas Kaymakamlık, Kocasinan Kaymakamlık, İncesu Kaymakamlık noktalarından saat 09.00’da başlayacak otobüs seferleri, Kocasinan Kaymakamlık noktasından her yarım saatte bir olmak üzere 15.00’e kadar ve Talas ile İncesu Kaymakamlık noktalarından her saatte bir saat 15.00’e kadar fuara gidiş olacak. Melikgazi Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı noktasından ise 09.15’te başlayacak olan ücretsiz otobüs seferleri her yarım saatte bir olmak üzere 15.15’e kadar sürecek. Otobüslerin ücretsiz dönüş seferleri ise fuar alanından Talas ve Kocasinan Kaymakamlık noktalarına saat 11.00’de başlamak üzere fuar alanından Kocasinan Kaymakamlık noktasına her yarım saatte bir olmak üzere 17.00’ye kadar, fuar alanından Talas Kaymakamlık noktasına ise saatte bir olmak üzere yine saat 17.00’ye kadar gerçekleşecek. Dönüş seferlerinde fuar alanından Melikgazi Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı noktasına saat 11.25’te başlayacak ücretsiz otobüs seferleri her yarım saatte bir olmak üzere 16.55’te son bulurken, fuar alanından İncesu Kaymakamlık noktasına ise 11.45’te başlayarak her saatte bir olmak üzere 16.45’te sonlanacak. 

Ayrıca Organize Sanayi Tramvay son durağından tramvay ile senkronize çalışacak şekilde ücretsiz ring seferleri ile de ziyaretçilere hizmet verilecek. 

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