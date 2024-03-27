Avrasya'nın en büyük fuarı Nisan sonu kapı açıyor

24-27 Nisan tarihleri arasında unlu mamul endüstrisi, çikolata- dondurma- tatlı üreticileri ve HORECA sektörü profesyonellerini 14. kez bir araya getirecek olan IBAKTECH, 4 günde 4 milyar euro ticaret hacmi gerçekleştirmeyi hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Alanında dünyanın ikinci, Avrasya'nın en büyüğü unvanına sahip uluslararası IBAKTECH Fuarı, 24-27 Nisan tarihleri arasında unlu mamül endüstrisi, çikolata- dondurma- tatlı üreticileri ve HORECA sektörü profesyonellerini 14. kez bir araya getirecek.

Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, GIDABİL, EKMADER ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu gibi kuruluşların desteğiyle düzenlenecek olan IBAKTECH, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Slovenya, Çin, İran ve Suriye gibi ülkelerden 300'ün üzerinde katılımcıya ve 500'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak. Bu sayede ziyaretçiler farklı ülkelerden gelen sektör profesyonelleri ile iletişim kurarak iş birlikleri ve ticari ilişkiler geliştirebilecekler.

Önceki yıllarda Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinden gelen 80 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan IBAKTECH, katılımcılarına yeni pazarlara ulaşma fırsatları sunarken, sektör profesyonellerinin yatırım kararlarında önemli bir rol oynamaya devam edecek. Türkiye'nin önde gelen kuruluşları tarafından da desteklenen fuarda; 4 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleşmesi hedefleniyor.