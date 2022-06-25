Ankaralı yerli üretici zengin olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Benim en büyük hayalim Ankaralı yerli üreticiyi zengin etmek” diyerek hayata geçirdiği Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde ekilen yaklaşık 500 dönümlük arazide 2022 yılının ilk hasadı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - BAKAP Tarım Kampüsü’nde biçilen ekinlerin yerli üreticilere ve küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtılacağını açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankaralı çiftçilerimiz mahsullerini yüksek fiyata mâl edip düşük fiyata satmak zorunda kalmasın diye çabalıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarımını kalkındıran, kent ekonomisini canlandıran kırsal kalkınma projeleriyle yerli üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

“Benim en büyük hayalim Ankaralı yerli üreticiyi zengin etmek” sözleriyle Başkentli çiftçilerin yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği Başkent Ankara Kalkınma Projesi’nde (BAKAP) 2022 yılının ilk hasadı yapıldı.

Başkent’te ‘çiftçi dostu’ uygulamalara imza atmayı sürdüren ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla küçük aile işletmeleri ve yerli üreticilere müjde verdi. Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde yer alan ve Büyükşehir Belediyesine ait BAKAP Tarım Kampüsü’nde yaklaşık 500 dönümlük arazide biçilen ekinlerin yerli üreticilere ve küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtılacağını açıklayan Yavaş, “Ankaralı çiftçilerimiz mahsullerini yüksek fiyata mâl edip düşük fiyata satmak zorunda kalmasın diye çabalıyoruz” dedi.

ABB’DEN HEM ÜRETİMİ TEŞVİK HEM DE YERLİ ÜRETİCİLERE DESTEK

Başkent’te kırsal kalkınmayı hızlandıracak projelere devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Mühendisi Volkan Dinçer de Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde BAKAP Tarım Kampüsü’nde gerçekleştirilen yılın ilk hasat işlemi ile şu bilgileri verdi:

“BAKAP arazisinde ekim ayında ektiğimiz Macar fiğ, buğday, arpa gibi karışık ekimlerin şu anda hasadını yapmaktayız. Bu hasadımızdan elde ettiğimiz ürünleri küçük aile işletmelerimize ve Ankara’daki çiftçilerimize dağıtacağız. İkinci ürün olarak aynı arazide silajlık mısır ekimi de yapacağız.”

Yapılan ekim sonrası biçim, toplama ve balyalama işlemine başlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvansal üretimde kullanılmak üzere kaliteli ot balyalarının hasadına başladı.

Yerli üreticilere tohumdan gübreye kadar birçok konuda destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 700 dekarlık alana kurulu BAKAP Tarım Kampüsü’nde yetiştirdiği çeşitli tarım ürünlerini hem yerli üreticilere hem de küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtarak ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlıyor.