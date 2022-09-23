Afetzede çiftçilere kaba yem desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaşanan sel felâketi nedeniyle tarımsal zararı oluşan çiftçilere kaba yem dağıtımına başladı. Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinden başlayan destek, selden etkilenen diğer ilçelerde de yapılacak.ANKARA (İGFA) - Kırsal kalkınma hamleleriyle tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini sağlama amacıyla başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek için yılın her mevsiminde çiftçilere destek olan ABB, bu defa yoğun yağışlar nedeniyle sel felâketinden etkilenen yerli üreticilere ücretsiz olarak kaba yem desteği vermeye başladı.

Afetzede çiftçilerin yaralarını sarmak için harekete geçen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde kendi yetiştirdiği kaba yemleri ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Yaklaşık 500 dönümlük alanda ekimi yapılarak hasat edilen arpa, buğday, macar fiğ ve yulaf otları balyalar hâline getirilerek sel felaketinden etkilenen afetzedelere dağıtılıyor.

Afetzede çiftçilere yem desteğine Nallıhan, Beypazarı ve Güdül ilçelerinden başlanırken, dağıtımlar belirlenen tarihler arasında selden etkilenen diğer ilçelerde de yapılacak. Beypazarı ilçesinde 29 afetzedeye 870 adet balya 26 bin 100 kilogram, Güdül ilçesinde 10 afetzedeye 300 adet balya 9 bin kilogram ve Nallıhan ilçesinde ise 36 afetzedeye bin 80 adet balya 32 bin 400 kilogram kaba yem dağıtımı gerçekleşti.

ÇİFTÇİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin verdiği kırsal kalkınma desteklerinden yararlanan çiftçiler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Yılmaz Acer: “Mansur Başkan’a ve ekiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu sene Uruş’ta bir afet meydana geldi. Bu nedenle balya sıkıntılıydı. Bu yardım ilaç gibi geldi, bir nebze de olsa yaramıza merhem oldu.”

-Ramazan Özer: “Çok memnun olduk bu destekten dolayı. Bu sene kurak geçti. Hayvanlarımıza faydası olacak. Çok güzel oldu bu destek, teşekkür ediyoruz.”

Erdoğan Açıksöz: “Doğduğumdan bu yana çiftçilik yapıyorum sel felâketi sonrası elimizde hiçbir şey kalmamıştı. Büyükşehir de olmasa buralara kimse gelmeyecek. Daha önce buğdaydan arpaya, yonca tohumundan mazota kadar pek çok konuda yardım da bulundu. Bugün de bizlere kaba yem desteği verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-Mehmet Kabaca: “Çocukluğumdan bu yana çiftçilik yapıyorum. 30 senedir köyde yaşıyorum. Sel felâketi sonrası kimsenin elinde mal kalmadı. Büyükşehir bizim her zaman yanımızda durdu. Sel felâketi sonrası Büyükşehir Belediyesinden kaba yem desteği istedim. Hemen yardım ettiler. Herkese teşekkür ediyorum.”

-Şaban Açıksöz: “Sel felaketinde çok büyük kayıplar yaşadık elimizde bir şey kalmadı. Büyükşehir de bizim hemen yardımımıza koştu ve bize kaba yem desteğinde bulundu.”

-Ömer Tosun: “70 yıllık çiftçiyim. Mahallemiz sel felâketinde büyük kayıplar yaşadı. Hayvanlarımız sele kapıldı. Büyükşehir bugüne kadar bizlere pek çok konuda destek verdi. Bugün de mahallemize kadar gelerek kaba yem dağıttı. Duyarlılığından dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.’’

-Hacı Bekir Yıldırım (Güdül Taşören Mahalle Muhtarı): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bizlere verdiği tüm destekler için öncelikle sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bayramda yaşanan doğal afetten dolayı hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz zor durumda kaldı. Bu yem desteği bizleri çok rahatlatacak. Çok teşekkür ederiz.”

-Ali Yücel: “Bu destekten dolayı çok teşekkür ederim. Çünkü bu sene ihtiyacımız vardı, dolu vurdu. Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışmalarından ve desteklerinden çok memnunuz. Tüm desteklerden faydalandık. Mansur Yavaş’a sonsuz teşekkürler. İlk defa böyle bir başkan geldi. Çok memnunuz.”

Bekir Oğuz: “Mansur Yavaş Başkan’ımızın genel olarak gönderdiği tüm desteklerden faydalanıyoruz. Yapmış olduğu tüm hizmetlerden çok memnunuz. Teşekkür ederiz.”