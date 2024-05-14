Yıldırım'da hem iş hem eğitim

Yıldırım Belediyesi ve BESOB iş birliği ile hayata geçirilen ‘İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı’ kapsamında düzenlenen teknik eğitim kurslarına katılan 90 kursiyerden eğitimlerini tamamlayanlar istihdama kazandırılacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, istihdama katkı sağlamak için kurum ve kuruluşlarla iş birliğine devam ediyor. Yıldırım Belediyesi ve Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) ortaklığında düzenlenen teknik eğitim kursları başlıyor. Yıldırım İnovasyon Merkezi’nde düzenlenecek kurslarda; Bilgisayar Destekli Moda Kalıp Tasarım ve Artistik Çizim, Düz Dikiş Makinesi Konfeksiyon Dikimi, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım branşlarında eğitim görecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, kendi alanlarında faaliyet gösteren işletmelerde istihdam edilecek.

3 BİN 200 KİŞİYE EĞİTİM

Hayatın her alanında olduğu gibi iş konusunda da Yıldırımlıların yanında olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Birçok hemşehrimiz iş ararken, işletmeler de yetişmiş kalifiye eleman bulamamaktan dert yanıyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak temellerini attığımız Sosyal İnovasyon Merkezi’nde iş arayan hemşehrilerimizi önce eğitiyor sonra da eleman arayan işletmeler ile bir araya getirerek istihdama kazandırıyoruz. 2021’den bugüne kadar Muhasebe ve Lojistikten Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlamaya, Tekstilden Tarım Uygulamalarına, 5 ana branşta 44 ayrı modülde 3 bin 394 kişiye eğitim verdik. Eğitim alan kardeşlerimizden ise bin 54’ünü istihdama kazandırdık. Bunun yanı sıra eğitimlerimizden yararlanan birçok gencimizde kendi işini kurdu” diye konuştu.