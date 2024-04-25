TÜBİTAK ödülleri Bursa'da sahiplerini buldu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi ve Ödül Töreni Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonunda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da törene İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova illerinden İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, TÜBİTAK 2204 Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Aytaç Yıldız, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Bursa bölge sergisinin bugün ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Bilim kültürünün yaygınlaşması, çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip bireyler olarak yetişmesi yönündeki bu güzel çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Yarışmanın kaybedeni yok, öğrencilerimizin yaptığı tüm çalışmalar çok kıymetli. Dereceye giren öğrencilerimizi ve onların hazırlanmasında emeği geçen tüm idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

TÜRKİYE'DE ORTAOKUL ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMALARINA BU YIL 16 BİN 712 BAŞVURU YAPILDI

TÜBİTAK 2204 Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Aytaç Yıldız yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“TÜBİKAK BİDEB olarak bu yıl 18.’sini düzenlediğimiz ortaokul öğrencileri proje araştırmaları yarışmasında Türkiye'de toplamda 12 bölgede gerçekleştirdiğimiz yarışmamızın Bursa bölgesinde Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova olmak üzere toplamda yedi ilimizden öğrencilerimiz katıldı. Bu yıl Türkiye'de ortaokul araştırma projeleri yarışmalarına toplamda 16 bin 712 başvuru yapıldı. Bunlardan 558 tanesi Bursa bölgemizden yapıldı. Bu 558 başvurudan hem ön inceleme hem de ön değerlendirmeler sonucunda üç tanesini Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Kampüsü'ndeki sergi alanımıza davet ettik. Bugün güzel bir ödül töreniyle bu aşamayı bitireceğiz. Yarışmamıza katılan projelerin hepsi bizler için çok kıymetli ve değerli. Projeler bir kültürdür. Yavaş başlar hızla devam eder sonra da nitelik açısından daha iyi projeler olmaya başlar. Bu bir yarışma ve kaybedenimiz yok. Bugün burada bazı öğrencilerimiz belki dereceye giremeyecek ama bizler deneyerek yarın daha iyisini yaparak süreçlerimizi hızla ilerleteceğiz. Edison ben bin tane deneme yaptım. Bin tanesi de başarısız oldu. Beni bin birinci denemem Edison yaptı diyor. Dolayısıyla durmayacağız. Bu projelerin oluşmasında, destek ve yapımında başta TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlerimize, ekiplerimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyor, yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum.”

Program, biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında dereceye giren ortaokul öğrencilerinin ödüllendirilmesinin ardından sona erdi.

Bursa, TÜBİTAK 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 6 alanda birincilik, 2 alanda ikincilik elde ederken kimya ve coğrafya alanında ise üçüncülük elde etti.

BURSA’DAN DERECEYE GİREN OKULLAR

Birincilik Ödülleri

Nilüfer Halil İnalcık BİLSEM – Değerler Eğitimi Nilüfer Halil İnalcık BİLSEM – Fizik Osmangazi BİLSEM – Değerler Eğitimi Özel Şahinkaya Ortaokulu – Matematik Özel Çağdaş Öncü Ortaokulu – Teknolojik Tasarım Özel Bahçeşehir Ortaokulu – Kimya

İkincilik Ödülleri

Özel Şahinkaya Ortaokulu – Fizik Özel Bursa Doku Koleji – Yazılım

Üçüncülük Ödülleri

Kestel BİLSEM – Kimya Yıldırım BİLSEM - Coğrafya