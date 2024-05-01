Manisa Futbol Kulübünün Azerbaycan asıllı oyuncusu Sertan Tashkin, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Ziyarete, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu (MANAT) ev sahipliği yaptı.MANİSA (İGFA) - Tashkin yaptığı konuşmada “Burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum, Ülkemi burada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Sizlerinde desteği beni ayrıca motive edecektir” dedi. Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül ise, “Şehzadeler Şehri Manisa’mıza Spor alanında da katkı sağladığımız bilmek bizleri gururlandırıyor” dedi. Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu temsilcisi Peyman Sadıqov ise, her konuda yanında olduklarını, artık maçlara daha farklı bir aidiyet duygusu ile bakacaklarını ifade etti.

Ziyaret sonunda, Tashkin Formasını hediye ederken, Başkan Hoşgül Derneğin Hatıra Atkısını, Sadıqov ise 20. Yıl hatırası olarak Derneğe ait Kupa bardak hediye etti.