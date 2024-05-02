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Öğretmen atamaları 'Kabine' sonrası netleşecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları konusundaki açıklamaların Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nihai kanaatini almaları ardından kamuoyuna duyuaracaklarını açıkladı

EĞİTİM 02.05.2024, 10:10
Öğretmen atamaları 'Kabine' sonrası netleşecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları konusundaki açıklamaların Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nihai kanaatini almaları ardından kamuoyuna duyuaracaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı A Haber canlı yayınında, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.  

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ne kadar öğretmen atanacağına ilişkin soru üzerine, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın nihai kanaatini aldıktan sonra da açıklamasını yapacağız." dedi.

130'a yakın farklı branşta atama yaptıklarına dikkati çeken Bakan Tekin, her branşın eşit derecede önemli olduğunu belirterek, branşlardaki atamaların adil bir biçimde yapılması için otomatik yazılım geliştirdiklerini söyledi. "Hiçbir endişeleri olmasın. Tamamen objektif, eşit, adil bir biçimde branş dağılımını tanımlayacağız" diyen Bakan Tekin, " aten şu anda hazır. Hemen karar alınır alınmaz branş dağılımını açıklayıp süreci başlatacağız." dedi.

"Bitlis Tatvan'da bir öğretmenin Bakanlık tarafından açığa alındığı veya sürüldüğü" iddialarıyla ilgili Bakan Tekin, konuya ilişkin yalan haberlere itibar edilmemesini istedi. Konunun sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından öğretmenle irtibata geçilerek nahoş bir olayla karşı karşıya kalmaması adına kendisinin talebi üzerine istediği başka bir okula görevlendirildiğini kaydeden Tekin, "Şimdi bu ne bir açığa almadır ne de bir sürgündür. Yani bu öğretmen şu anda başka bir yerde çalışıyor. Görevden alınma nedeni de güvenlik gerekçesidir." diye konuştu.

Tekin, özel okul fiyatlarındaki artışa da değinerek, çocukların birinci sınıftan ikinci sınıfa geçerken ne kadar ücret ödeneceğinin yönetmelikte tanımlandığını, özel okulların da bu artış oranına uymak zorunda olduğunu kaydetti.

Çocuklar ilk defa okula kaydettirildiğinde ya da her eğitim-öğretim kademesinin ilk sınıfına ya da ara sınıflarına ilk defa kaydettirildiğinde ödenecek ücretle ilgili Bakanlığın hukuki anlamda denetim yetkisinin olmadığını ifade eden Bakan Tekin, "Bunu da ikili ilişkiler üzerinden okullarla konuşarak çözmeye çalışıyoruz. Buna riayet eden okullarımız var, riayet etmeyen okullarımız var. Biz bu konuyla ilgili de Ticaret Bakanlığıyla da görüşme halindeyiz. Ticaret Bakanlığımızdan talebimiz, bu fahiş fiyatla ilgili yasal düzenlemenin içerisinde eğer özel okullarla ilgili bir düzenleme de konulabilirse biz bu anlamda gerekli tedbirleri alabiliriz. Şu anda bunları tamamen karşılıklı saygı, karşılıklı ilişkiler içerisinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

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