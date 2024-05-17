Düzce - Akçakoca yolunda tır alev aldı

Düzce Akçakoca yolunda seyir halindeki tır alev aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Akçakoca karayolu Kabalak mevkisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde olan tırda yangın çıktı.

Tır sürücüsü aracı durdurup kendisini dışarı attı.

Alev topuna dönen tırı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın nedeniyle kapanan yol bir süre sonra trafiğe açıldı.