Son Dakika
Düzce - Akçakoca yolunda tır alev aldı
Düzce Akçakoca yolunda seyir halindeki tır alev aldı
GÜNDEM 17.05.2024, 09:02
Düzce Akçakoca yolunda seyir halindeki tır alev aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Akçakoca karayolu Kabalak mevkisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde olan tırda yangın çıktı.
Tır sürücüsü aracı durdurup kendisini dışarı attı.
Alev topuna dönen tırı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın nedeniyle kapanan yol bir süre sonra trafiğe açıldı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Alanyaspor
|36
|50
|8. Rizespor
|36
|49
|9. Sivasspor
|36
|48
|10. Antalyaspor
|36
|45
|11. A.Demirspor
|36
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|88
|2. Arsenal
|37
|86
|3. Liverpool
|37
|79
|4. Aston Villa
|37
|68
|5. Tottenham
|37
|63
|6. Chelsea
|37
|60
|7. Newcastle
|37
|57
|8. M. United
|37
|57
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|37
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|93
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Girona
|36
|75
|4. Atletico Madrid
|36
|73
|5. Athletic Bilbao
|36
|62
|6. Real Sociedad
|36
|57
|7. Real Betis
|36
|56
|8. Villarreal
|36
|51
|9. Valencia
|36
|48
|10. Getafe
|36
|43
|11. Deportivo Alaves
|36
|42
|12. Sevilla
|36
|41
|13. Osasuna
|36
|41
|14. Las Palmas
|36
|38
|15. Rayo Vallecano
|36
|38
|16. Celta Vigo
|36
|37
|17. Mallorca
|36
|36
|18. Cadiz
|36
|32
|19. Granada
|36
|21
|20. Almeria
|36
|17
Röportaj & Söyleşi Tümü