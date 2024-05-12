Bursaspor ikinci uzatmada yıkıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 116-112 mağlup etti.Duygu DOĞAN / BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. Hafta erteleme maçında Bursaspor İnfo Yatırım evinde Fenerbahçe Beko ile karşılaştı.

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye iki takım da baskılı başladı. Hızlı geçen ilk periyot 25-25 eşitlikle tamamlandı.

Yeşil beyazlılar ikinci periyotta ilk periyoda göre top kayıplarıyla düşük bir oyun sergilese de mücadelesini sürdürdü. Soyunma odasına 40-51 Fenerbahçe Beko’nun üstünlüğü ile gidildi.

Maçın ikinci yarısında salonu dolduran taraftarının desteğini arkasına alan Bursaspor periyot bitimine 1 dakika 22 saniye kala skoru 63-63’e getirdi. Periyot 68-68 ile tamamlandı.

Son çeyrekte maçın bitimine saniyeler kala Brown’ın 3’lüğü ile eşitlik yeniden sağlandı. Uzatma periyoduna 96-96 gidildi.

Uzatmada iki takımın da karşılaşmada üstünlük kurma yarışı devam etti. Son 19 saniyeye 102-102 eşitlik yakalandı.

İkinci uzatmada ev sahibi ekip mücadelesini sürdürse de skor üretmede zorlandı. Karşılaşma Fenerbahçe Beko’nun üstünlüğü ile tamamlandı.

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Yiğit Gönültaş

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 14, Neal 9, Michineau 14, Brown 32, Zivko 26, Ömer Utku Al 4, Davit Mutaf 13, Metin Türen

Baş Antrenör: Serhan Kavut

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 17, Sertaç Şanlı 10, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu, Noua 20, Montley 4, Metecan Birsen, Tarık Biberoviç 15, Pierre 11, Dorsey 6, Madar 20

Baş antrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 25-25

Devre: 40-51

3. Periyot: 68-68

Normal süre: 96-96

5 faulle çıkan: 36.51 Neal (Bursaspor İnfo Yatırım)