Silah kaçakçılarına İçişleri'nden 'Mercek'

Son 5 günde 77 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-19” operasyonlarında toplamda bin 877 silah ele geçirilirken, 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - 77 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-19” operasyonları düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Operasyonlarda bin 315 adet ruhsatsız tabanca, 154 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca, 53 Uzun Namlulu Tüfek, 356 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplamda bin 877 Silah ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Ali Yerlikaya, terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1791337801100792021