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Muğla Ortakent için iki proje üzerinde çalışılıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da Ortakent Yahşi Atık Su Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aras “Ortakent Atıksu Arıtma Tesisi için iki ayrı projemiz var” dedi

GÜNDEM 17.05.2024, 09:11
Muğla Ortakent için iki proje üzerinde çalışılıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da Ortakent Yahşi Atık Su Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aras “Ortakent Atıksu Arıtma Tesisi için iki ayrı projemiz var” dedi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da önemli açıklamalarda bulundu.

Ortakent Yahşi Atıksu Arıtma Tesisi’nde gazetecilerle bir araya gelen Başkan Aras  “Ortakent arıtması için yeni bir çözüm arıyoruz. Bununla ilgili iki projemiz var. Bunlardan hangisi daha fizibilite hangisi daha çözüme yakınsa onu uygulayacağız. Şimdi bunun kararını vermek için burada arkadaşlarımızla birlikte toplandık. Arıtma tesisimiz bin metreküp gün kapasiteli. Yaklaşık 5 bin kişilik bir nüfusa tekabül ediyor. Ancak şu andaki Ortakent’in merkez nüfusunun 8 binlerde olduğunu biliyoruz. Yaz döneminde de bu nüfus çok daha fazla artış gösterecek” dedi.

Başkan Aras “Bunun için iki çözüm önerimiz var. Şimdi onları burada araştırıyoruz. Bir tanesi öncelikle sahil bölgesindeki iptal edilen arıtmayı da kapsayacak şekilde Bitez üzerinden Gümbet yeni ileri biyolojik arıtma tesisine bu bölgedeki atık suyun aktarılması ve Gümbet yeni atık su arıtma tesisimizde arıtılması. Bir diğeri Ortakent merkezin şu anda içinde bulunduğumuz arıtma tesisinin atık suyunu geçen sene devreye alınan Bodrum Devlet hastanesi kanalizasyon hattına bağlayarak Konacık arıtmaya oradan da yine GümbetAtıksu Arıtma tesisine aktarmak. Şu anda iki tane senaryo üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

9 KM İMALAT YAPILACAK

Başkan Aras “Özellikle sahil bölgesinde, Ortakent, Yahşi sahil bölgesinde Kemer dediğimiz Kargı koyunda, yine aynı şekilde Gürece, Yakaköy’de ve Yahşi merkezinde ciddi bir sorun var. Oralarda da bir atık su sorunumuz var. Onları da toplayacak sistem yine bizim Ortakent, Yahşi sahilden BitezAktur üzerinden Gümbet atık su arıtma tesisine taşıyacağız. Bununla ilgili şu anda arkadaşlarımız, bizden önceki dönemde de yine İller Bankası yoluyla bu hattı kredilendirerek imal etmek için projeler hazır. Şimdi biz bu işin daha uygun olduğunu düşündüğümüzden buradaki kredilendirme konusuna çalışıyoruz. Bitez, Ortakentyolundan Aktur üzerinden ciddi bir imalat ile buraya basınçlı hatlarla yine OrtaKent’e bir, Bitez’e birtane terfi merkezi inşa edilerek bu su aktarılabilecek. Yani bizim şu andaki odaklandığımız çözüm yolu bu.Yaklaşık 9 kilometre civarında bir imalat var burada. Buradaki sahildeki yapacağımız imalat yaklaşık 300 milyon Türk lirasına mal oluyor yani. 10 milyon Euro gibi bir rakam. Şu anda öz kaynaklarımızdan bunu belli ölçüde karşılayabiliriz. Ancak tabii ki bu tür imalatlar, bu tür yatırımlar uzun vadeli kredilerle de çözülebiliyor” dedi.

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası ile de bu konuyu görüştüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “ Altyapı konusunda, içme suyu konusunda veya katı atık bertaraf konusunda kredilendirmeyi her zaman yapıyorlar. O yüzden şimdilik bizim ana gayemiz burayı kredi ile çözmek.  Tabii ki Cumhurbaşkanımız yatırım programına da alınması gerekiyor. Onu da gidip anlatacağız. Ne kadar önemli olduğunu ifade edeceğiz. Ben yatırım programına almayacaklarını düşünmüyorum. Buranın yatırım programına girmesi gerekiyor. İmalat başlanırsa yaklaşık 6 aylık bir imalat olacaktır. 9 kilometrelik bir yol kazılacak. O yüzden hızlı bir şekilde sadece kazı ve hat döşeyeceğiz. Mümkün olduğu kadar çevreyi veya vatandaşlarımızın konforunu çok bozmadan işi bitirmeye çalışacağız” dedi.

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