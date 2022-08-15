Merkez Kütüphanesi öğrencilerin yaz döneminde de uğrak yeri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde Kongre ve Sergi Sarayı yerleşkesinde hizmet veren Merkez Kütüphane, okulların kapalı olduğu yaz döneminde de öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Öğrenciler için Kütüphane’de çay, kahve, internet ve bilgisayar gibi hizmetler tamamen ücretsiz sunuluyor. Yaz aylarında da öğrencilerin uğrak noktası olan Merkez Kütüphane, öğrencilere motivasyon kaynağı oluyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphane, haftanın 7 günü sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Evde çalışma olanağı bulamayan veya motivasyonu ev dışı bir ortamda arayan öğrenciler, Kütüphane’deki birçok olanaktan ücretsiz yararlanıyor. Kütüphanede Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri de, öğrencilerin derslerine destek sunuyor. Merkez Kütüphane zengin kitap çeşidiyle de öğrencilere bilgi yuvası oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphane’nin haricinde; Tarsus Ötüken, Soğucak, Gazi Çiftliği’nde Muazzez İlmiye Çığ ve Marina Karşısı’nda Gençlik Merkezi’nde de hizmet veriliyor. Ayrıca, Eski Orkide Kafe’nin bulunduğu yerde Adres Okuma Salonu, Hal Okuma Salonu, Anamur Okuma Salonu ile Kongre ve Sergi Sarayı Açık Hava Okuma Salonu da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda açılacak ve Mersinlilerin hizmetine sunulacak.

“Kütüphaneye gelen her vatandaşımızın mutlu olmasını istiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Merkez Kütüphane’de Kütüphane Şefi olarak görev yapan Mutlu Köse, “Kütüphanemiz, ziyaretçilerimizin taleplerini karşılayabilmek adına Mersin'deki en iyi hizmeti sunmaktadır. Bunun için günlük çay ve kahve ikramlarımız, sınırsız internetimiz, klimalı ortam ve her şeyden önemlisi dershaneye gidemeyen dezavantajlı öğrencilerimiz için, alanında uzman öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Bunların yanında kütüphanemizi kitap almak için ziyaret eden vatandaşlarımıza; Mersin'in tarihini, kültürünü, sosyolojisini anlatan kitaplarımızdan ve Cumhuriyet ile ilgili çocuk kitaplarımızdan hediye ediyoruz. Öncelikle belirtmek isterim ki; kütüphaneye gelen her vatandaşımızın mutlu olmasını istiyoruz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte gereken özveriyi gösteriyoruz. Daha iyi hizmet verebilmek adına birçok farklı lokasyonda kütüphanelerimizi açtık, açmaya da devam ediyoruz. Hizmetlerimizi devam ettiriyoruz” dedi.

“Buradaki öğrencilere takıldıkları konularda yardımcı oluyorum”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Matematik ve Geometri Öğretmeni olarak görev yapan Turgay Kenziman, “Buraya haftanın belli günleri geliyorum, ama şu an tatil döneminde haftanın her günü buradayım. Buraya gelen öğrencilere, matematik ve geometri konusunda takıldıkları konularda veya sordukları sorularda yardımcı oluyorum. Öğrenciler için çok sosyal bir ortam var. Kurumun onlara sağladığı imkanlar var. Belli saatlerde çay ve kahve hizmetleri var. Kış dönemlerinde sabah ve öğle çorba hizmetlerimiz de oluyor burada. Sessiz, sakin ve birçok imkanı burada fazlasıyla buluyorlar” diye konuştu.

“Buraya gelmemin baş sebeplerinden birisi çalışma motivasyonu”

Kütüphane’den faydalanan öğrencilerden Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunu Mustafa Ülker de, Kütüphane’den uzun süredir faydalandığından söz ederken, “Buraya gelmemin baş sebeplerinden birisi çalışma motivasyonu. Çünkü ev ortamında çalışmak çok zor oluyor. Burada bütün arkadaşlar çalıştığı zaman kendimi çalışmak için sorumlu hissediyorum ve daha fazla çalışıyorum. İnternet kullanımımız var, sınırsız çay, kahve imkanı sunuyorlar ve en ufak bir problemde dahi yardımcı oluyorlar her konuda. O konuda hiçbir sorun yaşamıyoruz. Yazın okulların kapanmasından dolayı bu süreçte açık kalması bize çalışmak için ekstra bir avantaj sağlıyor. O konuda hiçbir kaynağı kullanmaktan çekinmiyor Belediyemiz. Biz de bundan oldukça faydalanmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eylül’de daha ileri bir seviyede olacağım”

YKS’ye hazırlanan öğrencilerden Hasret Çakır ise, “Ben geçen sene de buradaydım, bu sene de buradayım. Diğer insanlara karşı bir fark atmayı sağlıyor burasının erken açılması ve hafta sonları dahi açık. Sabah erken saatlerde açılıyor ve 20.00’dan sonra kapanan bir alan. Bu da işte benim için bir avantaj oluşturuyor. Ki Eylül’de ben diğer insanlara göre çok daha ileri bir seviyede başlamış olacağım. Ben sınavlara çok daha yüksek netlerle başlamış olacağım” dedi.

“Ben üniversite sınavını da burada hazırlanarak kazanmıştım”

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu Abdulkadir Temel ise KPSS’ye çalıştığından söz ederek, “Bence bulunmaz bir nimet. Çünkü evde çalışmaya kalksan sıcak. Burada klimanın olması, ikramların olması çok güzel. Ben üniversite sınavını da burada hazırlanarak kazanmıştım. Benim için ayrı bir önemi var zaten buranın. KPSS’ye de burada hazırlanmak nasip oldu. Tabi her sene üstüne katarak ilerliyor kütüphane” diye konuştu.

“Evde insan tek başına olunca çalışma isteği olmuyor”

LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencisi Damla Korhan ise, “Burada diğer öğrencileri görünce, bizim de çalışma isteğimiz geliyor ve biz de çalışmak istiyoruz. Yaklaşık 1 aydır düzenli olarak geliyorum. İnternet ortamı var, klimalar var, çay içmek istediğinizde çay içebilirsiniz. Güzel bir ortam. Onları görünce bizim de çalışasımız geliyor. Evde insan tek başına olunca çalışma isteği olmuyor. Durumu olmayanlar, evde interneti olmayanlar da var. O yüzden buraya gelip rahatça çalışabilirler” dedi.