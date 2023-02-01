Eğlence ve bilim atölyelerde buluşuyor

Çocukların yarıyıl tatillerini en verimli şekilde geçirmesi, eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşaması için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi tarafından düzenlenen yarıyıl atölyelerinde eğlence ve bilim çocuklarla buluşmaya devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2012 yılında “Gelecek Eskişehir’den geçecek” sloganıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan, Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı’nda hizmet vermeye devam eden Bilim Deney Merkezi çocuklara bilimi sevdirmek adına yaptığı başarılı çalışmalarına devam ediyor.

Çocukların yarıyıl tatillerini en verimli şekilde geçirmesi, eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşaması için Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi tarafından düzenlenen birbirinden renkli atölyeler tüm hızıyla sürüyor.

Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi atölyeleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekleyecek şekilde oluştururken, 8-12 yaş çocukların katıldığı “Benim Uzay Gemim” atölyesinde çocuklar uzay hakkında merak ettikleri sorulara yanıt bularak hem eğlendiler hem öğrendiler.

Yarıyıl etkinlikleri kapsamında 2 Şubat’ta “Algoritmadan Çıktık Yola”, 3 Şubat’ta “Görevimiz Robot”, 4 Şubat’ta ise “İskelet Sistemimiz Nasıl Çalışır?” atölyeleri gerçekleştirilecek.