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Bu şehirde öğrenciye ulaşım ücretsiz

EĞİTİM 24.01.2023, 07:41
Bu şehirde öğrenciye ulaşım ücretsiz

Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerin elektrikli otobüsler ile kampus içi ulaşım seferleri ücretsiz hale getirildi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarıyla yüz güldürüyor. Üniversite öğrencilerinin yurt imkanı sağlayan, her ay 5 m3 suyu öğrencilere ücretsiz kullandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, son olarak üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği sundu.

'Çevre ve Doğa Dostu Antalya' hedefiyle Büyükşehir Belediyesi’nin araç filosuna katılan sıfır emisyonlu çevre dostu elektrikli otobüsler, Akdeniz Üniversitesi kampusu içinde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırıyor. Elektrikli otobüsler ile günlük 2 bin 500 öğrencinin üniversite içinde ulaşımı sağlanıyor. Sabah 06.00’da başlayan ücretsiz seferler gece 23.00’a kadar sürüyor.

Antalya’nın ilk defa elektrikli otobüsler ile tanışmış olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Başkanımız Muhittin Böcek, toplu taşıma filosuna yeni kazandırılan elektrikli otobüslerin özellikle üniversite öğrencilerinin hizmetinde olmasını istedi. Aralık ayı itibariyle Akdeniz Üniversitesi içerisinde iki tane elektrikli otobüs ücretsiz ulaşım hizmeti vermeye başladı. Günlük yaklaşık 2 bin 500 öğrencimiz bu hizmetten faydalanıyor. Elektrikli otobüslerin en büyük katkısı sıfır karbon ve sıfır emisyon olması. 2050 hedefini nötr karbon ilan eden Türkiye’ye örnek olan bir belediyeyiz. Bu kapsamda bu otobüsler 200 ton karbondioksite eşdeğer olan 481 ağacımızın emisyon azaltımını sağlıyor. Ekonomik olarak da dizel otobüslere göre 3 kat daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor” diye konuştu.

Elektrikli otobüsler ile verilen ulaşım hizmetinden dolayı memnuniyetini dile getiren Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Burcu Çelik, “Bizim çok iyi bir uygulama. Sınav haftasında olduğumuz için zaman bizim için çok önemli. Otobüslerle fakültemize kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Ücretsiz olması da sevindirici. Başkan Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederim” dedi.

Uygulamanın çevre dostu otobüslerle yapılmasının ayrıca güzel olduğunu söyleyen Berkay Çetin de, “Otobüsün çevre ve doğa dostu olması sevindirici. Yolculuk sırasında motor sesi duymuyoruz gayet sessiz olması da hoşuma gitti. Biz öğrencilerin bu hizmetten ücretsiz faydalanması da güzel bir uygulama olmuş. Muhittin Böcek başkana teşekkür ederim” diye konuştu.

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