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BTÜ’nün bir buluşu daha tescillendi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) asansör sektöründe üretimi kolaylaştıracak ve verimi artıracak bir buluşa imza attı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillenen buluş ile asansör montajını kolaylaştıran ve şasi ihtiyacını ortadan kaldıran kayış tahrikli bir motor geliştirildi

EĞİTİM 08.05.2024, 10:24
BTÜ’nün bir buluşu daha tescillendi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) asansör sektöründe üretimi kolaylaştıracak ve verimi artıracak bir buluşa imza attı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillenen buluş ile asansör montajını kolaylaştıran ve şasi ihtiyacını ortadan kaldıran kayış tahrikli bir motor geliştirildi.BURSA (İGFA) - BTÜ akademisyenlerinin imza attığı buluşlar, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan da tescillenmeye devam ediyor. Daha önce pek çok buluş ortaya koyarak bilime önemli katkı sağlayan BTÜ akademisyenleri, bu kez asansör sektörünü ilgilendiren bir çalışmaya imza attı. BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu ile birlikte Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Soyaslan ve Trakya Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Yusuf Avşar’ın da buluş sahibi olduğu “Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi” başlıklı çalışma, tüm test aşamalarından geçmeyi başararak ticarileşmeye hazır bir ürün haline geldi. Patentli buluş hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, “Prototipini de yaptığımız buluş, bir doktora çalışması sonucunda elde edildi. Buluş, asansör sistemlerinde kullanılan elektrik motorunun üretimini kolaylaştıran ve motor gövdesinin aynı zamanda şasi olarak kullanıldığı bir sistemdir. Böylece motor montajı için ayrı bir şasiye ihtiyaç kalmadı. Motorun gövdesinden raya montajı sağlanarak, asansör sisteminin bina üzerindeki yükünü azaltılmış olduk” dedi.

ASANSÖR DAİRESİNE İHTİYAÇ KALMIYOR

Buluş sayesinde makine montajı ve imalatı açısından bir kolaylık sunulduğunu aktaran Prof. Dr. Fenercioğlu, “Buluşta geliştirilen asansör makinesi kayışlı sisteme sahip. Yaygın kullanılan halatlı sistemlere göre motor hızı 2.5 kat arttığı için motor performansında ve verimde artış sağlandı. Ayrıca makine boyutları, halatlı sistem makinelerine göre küçüldüğü için daha kompakt bir sistem elde edildi.  Böylece motorun, asansör kuyusu içerisinde raya montajı yapılabiliyor. Yani binalarda motor montajı için ayrıca bir makine dairesine ihtiyaç kalmadı. Motorun imalatında kolaylık olması için talaşlı imalat ve döküm prosesleri de oldukça azaltılarak motorun üretim maliyeti düşürüldü” diye konuştu.

 

FİRMALARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Buluşu ticarileştirmek için firmalarla görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, buluşun üretici açısından maliyeti azaltması, servis açısından bakımı kolaylaştırması ve boyutu açısından da montajı kolaylaştırmasıyla sektörde önemli bir eksikliği kapatacağını söyledi.

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