Son Dakika

Anaokulu öğrencilerine 'Çevre, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm' eğitimi

EĞİTİM 23.01.2023, 15:27
Anaokulu öğrencilerine 'Çevre, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm' eğitimi

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında anaokulu öğrencilerine "Çevre, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" konularında eğitimler veriliyor.ADIYAMAN (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü “Sıfır Atık” projesi kapsamında Nemrut Rotary Kulübü işbirliği ile Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer ve Tekniker Orhan Selim Işık tarafından Dahi Çocuk Anaokulu'ndaki çocukları bilinçlendirmek ve çevreye duyarlı öğrenciler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla eğitimler verildi.

Türkiye’de 'Sıfır Atık' konusunda önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de atıklar ayrı ayrı toplanarak geri dönüşümün sağlandığı çalışmalar yapılıyor. Bu konuda ülkemizde Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında çocuklarımız ve öğrencilerimiz de evlerinde, okullarında ve dışarıda bu çalışmalara destek olmaya başladı. Bu nedenle her güzel alışkanlık çocuk yaşta başlar diyerek okullarda eğitimler veriyoruz" dedi.

Daha sonra öğrencilere atık ayrıştırmanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösteren Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer, çocuklara evde, okulda veya sokakta gördükleri çöplerin nasıl toplanacağı ve ayrıştırılacağını anlatıp; kağıt, cam, pet şişe, plastik ve metal malzemelerin nasıl ayrıştırıldığını ve hangi kutulara atıldığını uygulamalı olarak gösterdi.

Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer,  geleceğe daha temiz bir Adıyaman daha temiz bir dünya bırakmak için çevre konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, Çevre, Sıfır Atık Projesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Bir taraftan bu çevre hizmetleri verirken, bir taraftan da daha önemli olan eğitim konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bizler her okul seviyesine göre sunumlar yaparak sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. İlimiz sınırları içindeki tüm okullarda geri dönüşüm ve katı atık ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre konusunda duyarlı bireyler haline gelmesi. Eğer bunu sağlarsak toplum olarak sıfır atık konusunda çok önemli bir yol almış oluruz. Bu konuda duyarlılık gösteren ve çalışlarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim".

Rotary’nin çevre ile ilgili yaptığı çalışmaların özellikle farkındalık yaratması için çocuklara “Çevre, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” konularında eğitimler verdiklerini belirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, "Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz eğitim projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine harika bir eğitim verdik. Çocuklarda çevre duyarlılığı her zaman en üst düzeyde oluyor. Küçük yaşta doğru ve iyi alışkanlıklar kazanan her çocuk gelecekte mutlaka çevreci oluyor. Bizimle birlikte eğitimleri gerçekleştiren Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer’e de ayrıca teşekkür ediyorum. İnteraktif bir eğitim ve anlatım tekniği ile çocuklarla harika bir iletişim kurdu. Umarım gelecek nesillerimiz çevre konusunda daha duyarlı olacaktır. Bizler Rotary ailesi olarak bu konuda çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

Küçük yaşta kazanılan alışkanlıkların büyüdüklerinde devam ettiğine dikkat çeken Dahi Çocuk Anaokulu Müdürü Tekin Binzet, "Her şey çocukken kolay kazanılıyor. Özellikle eğitimlerin ve kalıcı bilginin temelin alamayan çocuklar hem eğitim süreçlerinde hemde günlük yaşamlarında diğer akranlarından hep kalıyor. Bir evde çocukların iyi eğitim alması geleceklerinin şekillendirilmesi büyük önem taşımaktadır.  Bu bağlamda bugün çocuklarımıza verdiğimiz “Çevre, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” konularındaki eğitimler onların hayatları boyunca uygulayacakları bilgileri kazanmalarını sağlayacak. Ben eğitimleri veren Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer’e ve Nemrut Rotary Kulübüne teşekkür ederim” dedi.

Dahi Çocuk Anaokulu'nun çok amaçlı salonunda düzenlenen ve yaklaşık 70 minik öğrencinin katıldığı eğitimlerde çevre, çevre kirliliği, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık konularında bilgiler aktarıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 19 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Bandırmaspor 19 34
7. Boluspor 20 33
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Altay 20 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Ö.K Yeni Malatya 20 16
17. Altınordu 20 16
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 20 33
6. Brighton 19 31
7. Fulham 20 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Espanyol 18 20
13. Valencia 16 19
14. Almeria 17 18
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6