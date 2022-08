7’den 70’e kitap kampanyasına destek oldular

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası başka bir kütüphaneyi mümkün kıldı. Bağışlanan kitap sayısının 30 bini aştığı kampanyanın destekçileri projenin parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirirken Başkan Tunç Soyer, binin üzerinde bağış yapan İzmirlilerin adlarının kütüphanelerde yaşatılacağını duyurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kitap bağışlayarak başlattığı “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası devam ediyor. 7’den 70’e pek çok İzmirlinin destek verdiği kampanya kapsamında 30 binin üzerinde kitap bağışı toplandı. Başkan Tunç Soyer kitaba erişimi kolaylaştırarak fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan kampanyaya binin üzerinde katkı sağlayan bağışçıların isimlerinin kütüphanelere verileceğini duyurdu. Kampanyanın tüm destekçilerine teşekkür eder Soyer, “Siz destek oldunuz ve pek çok mahalleye kütüphane kazandırdınız. Siz destek oldunuz ve aydınlığı mahalle mahalle büyüttünüz. Sizinle ne kadar gurur duysak az” dedi.

5 bin kitabı özenle hazırlayıp bağışladılar Kampanyaya 5 bin kitap ile destek olan emekli öğrenmen Elmas Özmil, dayanışmadan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özmil şöyle dedi: “Belediyenin böyle bir kampanyasını duymadan biz kitap biriktirmeye ve satın almaya başladık. Bu kampanyayı duyunca daha da heyecanlandık. Kitaplar insanlık adına, daha fazla insan olma adına paylaşılmalı. Herkes için ulaşılabilir olmalı. Öğretmenlikten geldiğim için çocukların ne kadar güç şartlarda okula geldiğini ve evlerindeki kitapların sade ders kitaplarından ibaret olduğunu da biliyordum. Bunların hepsi teşvik etti bizleri. Bağışladığımız kitaplarla bir semt kütüphanesi oluşturulmasını istemiştik. Okumanın yaşı olmadığı için herkesin gelebileceği bir kütüphane olmasını istemiştik. Kitap okumak özgürlüktür. Özgür olmak istiyorsan bilgi sahibi olacaksın. Ne kadar bilgiye sahipsen o kadar özgürsün. Özgürlük maddi anlamda değil manevi anlamda bilgi sahibi olmaktır”

Elmas Özmil’in eşi Hüseyin Özmil ise kitapları özenle seçtiklerini ifade ederek, “Tek bir amaca yönelik değil 7 yaşından 70 yaşına kadar herkese hitap edecek bir kitaplık oluşturduk. Kitapların alımında özellikle ödüllü kitapları bir araya getirmek için çaba sarf ettik. Türk klasikleri, dünya klasikleri, gençlerin günümüzde kolayca okuduğu polisiye ve fantastik kitapları, kişisel gelişim kitaplarına ağırlık verdik. Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi isimlerin tüm serilerini aldık. Kitapların içeriklerini okuyarak oluşturduk” diye konuştu.

“Umarım her çocuğun eli kitaba değer” Güliz Fulya Şen ise toplam bin 20 kitap bağışında bulundu. Şen, “Açıkçası kitaplarımı birine vermek bağışlamak zordu. Çok zordu, güvenemedim, karar vermedim. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir kampanya düzenlediğini görünce gözüm kapalı bağışladım. Çocuğuma da aşılamak istedim ve o da kitaplarını bağışladı. Kitaplarım hep çocuklarıma kalır diye düşünüyordum. Ama sonra bunun biraz bencilik olduğunu düşündüm. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa kitaplar daha çok kişinin hayatına dokunur diye düşündüm. Kitapların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki daha önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ülkemiz için. Umarım her çocuğa ulaşır ve her çocuğun eli kitaba değer” ifadelerini kullandı.

“Bu dünyayı kurtarabilecek tek şey kitap” Annesi Fulya Şen ile birlikte kendi çocuk kitaplarını paylaşan 7 yaşındaki Burak Alp Şen, “Annem ve ben bizi tek kurtaracak şeyin kitaplar olduğunu düşündük ve Büyükşehir’in kitap kampanyasına kitap göndermeye karar verdik. O kitapları çocuklar okusun geleceğimiz daha iyi olsun diye bağışladık. Ben kendimden gurur duyuyorum. Bu dünyayı kurtarabilecek tek şey kitap. Aslında bunun sadece Türkiye’de değil bütün ülkelerde olması gerek” şeklinde konuştu.

Anne ve babasının mirasını bağışladı Ailesinin mirası olan bin 100 kitabı kampanyaya bağışlayan Özlem Akbulut ise şunları söyledi: “Annemden ve babamdan kalan, babamın ciltlediği çok değerli kitaplar vardı. Türk ve dünya klasikleri. Onları kütüphanelere veremedim kabul etmediler. Onun için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Annem ve babamın desteğiyle benim hep okuduğum kitaplardı onlar. Başkalarının da okuyarak yararlanmalarını diliyordum. Büyükşehir belediyesinin bu girişimini duyunca çok mutlu oldum. Oluşturulacak kütüphanelerden birsine de annemin ve babamın isimlerinin verilmesinden de mutluluk duyarım.”

Bit Pazarı esnafından da destek var Eski ve Yeni Eşyaları Değerlendirme Derneği Başkanı Murat Gürer ise Bit Pazarı esnafı adına bin 500 kitapla katkı sağladı. Desteğe devam edeceklerini ifade eden Gürer, “Öncelikle köy kütüphanelerine böyle bir katkı yapmayı biz düşünüyorduk. Böyle bir kampanya düzenleyip okuyamayan, kitaba ulaşamayan öğrencilere ulaştırmayı düşünüyorduk. Bütün buradaki pazar esnafımız canı gönülden destek olarak kitaplarımızı Tunç başkanımıza hediye ettik. Uygun yerlere gideceğine inanıyoruz” dedi.

Kampanya devam ediyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ne ulaşan kitaplar, tasnif edilerek hazırlanıyor. İlk etapta talepte bulunan muhtarlıklara 50 kütüphane kurmayı hedefleyen kampanyaya destek olmak isteyen kitap dostlarının yüksek rakamdaki kitap bağışları, ekipler tarafından adreslerden alınabilecek. Kampanaya destek olmak isteyen gönüllüler, Fahrettin Altay, Konak, Üçyol ve Bornova metro istasyonlarına, Konak, Karşıyaka ve Bostanlı iskelelerindeki kitap kumbaralarına ve kampanya destek noktalarına kitapları ulaştırabilecek.