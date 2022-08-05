Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’nin en iyi 20'si arasında!

ODTÜ URAP’ın açıkladığı üniversiteler alan sıralamasında, Yakın Doğu Üniversitesi, açık ara KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak yer aldığı 7 kategorinin 6’sında Türkiye’nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasında yer aldı.KKTC (İGFA) - Yakın Doğu Üniversitesi, listede yer aldığı 7 kategoride de KKTC’nin en iyi üniversitesi olurken; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Fizik Bilimleri, Teknoloji, Biyoloji Bilimleri ve Kimya Bilimleri kategorilerinde listede yer bulan tek KKTC üniversitesi oldu.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın (Akademik Performansa Göre Üniversitesi Sıralaması) 2021-2022 alan sıralamaları açıklandı.

Dünya genelinde 3 bin üniversiteyi, bilim alanlarına göre sıralayan yükseköğretim derecelendirme kurumunun, 2021-2022 sıralamasında, Yakın Doğu Üniversitesi 7 kategoride yer aldı.

Son 5 yıllık akademik performansa göre, Türkiye üniversiteleri ile birlikte değerlendirildiği listede Yakın Doğu Üniversitesi, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği”nde Türkiye’nin en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer aldı. “Fizik Bilimleri” alanında Türkiye’de 11, “Mühendislik” alanında ise 13’üncü sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, bu kategorilerde ilk 15 üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi. Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda “Teknoloji” (16), “Biyoloji Bilimleri” (17) ve “Kimya Bilimleri” (19) kategorilerinde de Türkiye’nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasında yer aldı. “Tıp ve Sağlık Bilimleri” alanında 41’inci sırada gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, yer aldığı bütün kategorilerde KKTC’nin en iyi üniversitesi olurken; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Fizik Bilimleri, Teknoloji, Biyoloji Bilimleri ve Kimya Bilimleri kategorilerinde listede yer bulan tek KKTC üniversitesi oldu.