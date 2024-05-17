Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kazakistan’daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi. Erdoğan görüşmede Tokayev’in doğum gününü de tebrik etti.