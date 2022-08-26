İletişim'den Amsterdam’da 'reform' paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" başlıklı panel düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Giray Sadık'ın moderatörlüğünü üstlendiği panele, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ryszard Czarnecki ve Diplomatic World Institute Proje Yöneticisi Alberto Turkstra katıldı.

Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajıyla başladı.

İletişim Başkanı Altun, mesajında, BM'nin 1945'te Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 51 ülke tarafından "Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması ve bunun korunması" amacıyla kurulduğunu ve BM'nin üye sayısının bugün 193'e ulaştığını söyledi.

BM'nin kurulduğu günden bugüne kadar dünyanın çeşitli coğrafyalarında barış ve istikrara önemli katkılar sunduğuna vurgu yapan İletişim Başkanı Altun, insanlık dramları ve savaşlar karşısında örgütün yakın geçmişte ve bugün çaresiz kaldığını, uluslararası toplumun beklentilerini karşılayamadığını, dolayısıyla BM'nin mevcut yapısının değişmesi gerektiğini anlattı.

BM'NİN REFORM YAPMASI GEREKTİĞİ VURGUSU



İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Avrupa Parlamentosu Milletvekili Czarnecki, BM'nin tarihçesini anlatarak başladığı konuşmasında, BM'nin dünyadaki sorunların çözümü konusunda etkisiz kaldığını belirterek BM'nin reform yapması gerektiğini ifade etti. Czarnecki, "Açık konuşmak gerekirse bazı uygulamalarda BM'nin çok da etkili olmadığını söyleyebilirim. Özellikle bugün dünyada da farklı ve yeni zorluklar var. Biz daha etkili, daha işlevsel bir BM talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Diplomatic World Institute Proje Yöneticisi Turkstra da BM'nin reform yapmasının şart olduğunu savundu. Turkstra, "Hepimiz BM'de bu radikal değişikliğin şart olduğunu biliyoruz. Küresel yapıya baktığımızda, uluslararası barış ve güvenliğin BM tarafından güvenceye alınması için reforma ihtiyacımız var. Bunu 20. yüzyılın araçlarıyla yapamayız. Suriye ve Irak'taki çatışmalar da bize bunu gösteriyor. Ukrayna'da devam eden çatışma bunu gösteriyor. BM Güvenlik Konseyi'nin şu anda bunu engelleyememesi bunu gösteriyor. Güvenlik Konseyi'nde bir reformun yapılması bu yüzden en önemli konulardan biri." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyinde 1979'dan bu yana reform gündeminin olduğuna işaret eden Turkstra, ancak bu konuda hiçbir zaman doğru konjonktürün bulunamadığına dikkati çekerek bu yapının olması gereken güç dengesini de yansıtmadığını söyledi.