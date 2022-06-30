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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü
DÜNYA 30.06.2022, 09:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temasları kapsamında Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
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