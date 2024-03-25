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Büyükkılıç: “Sizlere daha fazla layık olmak için çaba göstereceğim”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, MHP Teşkilat İftar Programı’nda Türkiye’de örnek bir model olarak gösterilen Cumhur İttifakı ile bir araya geldi Başkan Büyükkılıç, “Ağabey kelimesinin ağırlığı altında sizlere bundan sonraki süreçte daha da fazla layık olma adına gereken çabayı göstereceğinizden hiç şüpheniz olmasın” dedi

DÜNYA 25.03.2024, 10:21
Büyükkılıç: “Sizlere daha fazla layık olmak için çaba göstereceğim”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Teşkilat İftar Programı’nda Türkiye’de örnek bir model olarak gösterilen Cumhur İttifakı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Ağabey kelimesinin ağırlığı altında sizlere bundan sonraki süreçte daha da fazla layık olma adına gereken çabayı göstereceğinizden hiç şüpheniz olmasın” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Gece gündüz demeden sahada birlikte çalışan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir araya geldiği MHP Teşkilat İftar Programı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Vekili Ömer Genç, ilçe belediye başkanları, cumhur ittifakı kadın kolları üyeleri, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, program yaptığı konuşmada, “Biz birlikte bir anlam ifade ederiz. Bu tablolara ülkemizin ve insanlığın ihtiyacı var. Birlik ve beraberlik bizim olmazsa olmazımız, yegâne ilacımız. Cenab-ı Allah ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine ve dinine bağlı olarak yaşamayı lütfetsin” dedi.

31 Mart yerel seçimlerini birliğin, beraberliğin, dayanışmanın perçinlendiği bir seçim olarak gördüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Ramazan’ınızı tebrik ediyorum. Kadir Gecesi’ne ve bayrama erişmeye ve 17-0 yaparak çifte bayram lütfetsin diye Mevla’ya dua ediyorum. Çünkü Kayseri’mizin buna ihtiyacı var. Ülkemizin cumhurun başarısına çok daha ihtiyacı var. Bunu sağlayacak olan sizlersiniz. Seçimleri sadece yerel seçimler olarak görmemek lazım. İnşallah birliğin, beraberliğin, dayanışmanın perçinlendiği bir seçim olarak görmek lazım. Bu da çalışmakla olur. Allah’ın izniyle biz çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız” diye konuştu.

“HEP BERABER KAYSERİ, HEP BERABER TÜRKİYE OLACAĞIZ”

Büyükkılıç, Kayseri’nin merkezini de taşrasını da hizmetlerle ihya ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hep beraber inşallah el ele, gönül gönüle bu çalışmaların meyvesini alacağız. Ve herkesi kucaklayan bir yaklaşım içerisinde coşkuyla önümüze bakacağız ve işimize bakacağız. Bize bu yakışır. Sizlerin ağabeyi olabilmek herkese nasip olmaz. Bizler de bu kelimenin ağırlığı altında sizlere bundan sonraki süreçte daha da fazla layık olma adına gereken çabayı göstereceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Çünkü ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ diye ve insan odaklı çalışmalar yapan ve elbette ki kimsesizin kimsesi olan anlayışı içerisinde hizmet bekleyen Kayseri’mizdeki 1,5 milyon kardeşimize el ele, gönül gönle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şehrin merkezini de imar, ihya ettik ve devam edeceğiz. Şehrin taşrasını da, taşra olmadan merkez olmaz. Cumhurbaşkanımızın söylemiyle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız.”

Cumhuriyet Meydanı’na 17-0’ı yazdırmak için çalıştıklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de “Böyle bir iftar programı düzenlediği için MHP İl başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah Devlet Bahçeli liderimize de uzun ve hayırlı ömürler versin. Yaklaşık 55 gündür sahada iki yürek tek vücutta birleşmiş halde ayak basmadık yer bırakmadan çalışmalarımıza devam ettik. Tek hesabımız 17-0’ı Kayseri Cumhuriyet Meydanı’na yazdırmak olacak şekilde çalışıyoruz. Bu sizlerin sayesinde, bu AK teşkilatların sayesinde, bu Cumhur İttifakının birlikteliğinin sayesinde olacak” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise Türkiye’nin 2053 hedefini gerçekleştirecek kadroların cumhur ittifakında olduğunu belirterek, ülke ve dünya gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Allah razı olsun mayıs ayında gerçekleşen seçimlerle beraber iradenizi ortaya koydunuz. Türkiye’nin çok daha güçlü, istikrarını muhafaza etmesi büyük önem taşıyor. 31 Mart’ta 17-0 ile Kayseri’yi şahlandırıp, taçlandırıp, yeniden cumhur ittifakı burada, sizin iradenizle hizmete devam etsin diyoruz” şeklinde konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da “Bizler ülkücü hareketin birer mensubu olarak liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin çizmiş olduğu yolda elimizden geldiğince cumhur ittifakı anlayışı ile gece, gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah nasip ederse cumhur ittifakının zaferini 31 Mart gecesinde 17-0 ile taçlandıracağız” dedi. 

“SON 5 YILDA GEÇMİŞTEKİ 25 YILIN HİZMETİ ULAŞMIŞTIR”

Başkan Büyükkılıç’ın ayırt etmeden tüm ilçe belediye başkanlarına ağabeylik yaptığını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediyemizde Memduh Büyükkılıç başkanımız son 5 yılda şahit olduğum için söylüyorum özverili bir şekilde çalışmalarına devam etti. Özellikle 4 milliyetçi hareket partili belediye başkanlarımızın ağabeyliğini yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Biz belediye başkanlarımızla sohbet ettiğimiz zaman şunu söylüyorlar, Pınarbaşı, Sarız, Özvatan, Sarıoğlan’da son 5 yılda geçmişteki 25 yılın hizmeti ulaşmıştır. MHP’li belediye başkanlarımıza yaklaşımlarından dolayı kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkürü borç biliyorum.”

MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ise yerel seçimlerde rekor oy kazanacaklarına inançlarının tam olduğunu belirterek, “Ülkücü kadrolardan oluşan MHP teşkilatları olağanca bağlılıkları arzu ve iradeleriyle milletin hizmetinde bilge liderin emrindedir. Bu iman ve şuurla partimizin 55’nci yılı içerisinde bulunduğumuz bu dönemde yaklaşan bir hafta sonra gerçekleşecek, mahalli idari seçimine kararlılıkla ilerliyoruz. Ayırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, Kayseri’deki 17 belediyenin tamamını rekor oyla kazanacağımıza inancımız tamdır. Cumhur bizim. Kayseri bizim. Türkiye hepimizin” şeklinde konuştu.

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