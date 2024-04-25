Trafikteki araç sayısı 29 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları'na ilişkin Mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre Mart ayında 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibariyle 29 milyon 367 bin 254'e ulaştı.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in Mart ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'nde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,5'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,1 arttı. İstatistiklere göre özel amaçlı taşıtta yüzde 8,8 ve minibüste yüzde 6,9 azalma gözlendi.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 29 milyon 367 bin 254'e ulaşırken, Mart ayında 865 bin 144 adet taşıtın devri yapıldı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,7'si Renault, yüzde 10,7'si Fiat, yüzde 7,1'i Chery, yüzde 6,1'i Opel, yüzde 5,9'u Peugeot, yüzde 5,4'ü Hyundai, yüzde 5,4'ü Toyota, yüzde 5,0'ı Citroen, yüzde 4,9'u Dacia, yüzde 4,8'i Volkswagen, yüzde 3,6'sı Skoda, yüzde 3,0'ı Ford, yüzde 2,9'u Mercedes-Benz, yüzde 2,7'si Honda, yüzde 2,4'ü MG, yüzde 2,2'si BMW, yüzde 2,2'si Nissan, yüzde 1,9'u Volvo, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,6'sı Kia ve yüzde 7,8'i diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %37,5 artarak 633 bin 710 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da ,9 artarak 6 bin 792 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 626 bin 918 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,1'i benzin yakıtlıdır

Ocak-Mart döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 110 bin 374'ü gri renklidir.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 278 bin 891 adet otomobilin yüzde 39,6'sı gri, yüzde 24,8'i beyaz, yüzde 12,0'ı mavi, yüzde 11,9'u siyah, yüzde 6,4'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1,2'si turuncu, yüzde 0,6'sı mor, yüzde 0,4'ü sarı ve yüzde 0,4'ü diğer renklidir.